Freiburgs Guédé fällt länger aus

Karim Guédé (l.) hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen

Der SC Freiburg muss mindestens vier Wochen und damit auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15:30 Uhr) auf Stürmer Karim Guédé verzichten.

Der Angreifer zog sich beim ersten Auswärtssieg der Saison gegen Werder Bremen einen Innenbandanriss im Knie zu, sagte SC-Trainer Christian Streich. Außerdem werden Manuel Gulde (Muskelverhärtung) sowie die Langzeitverletzten Marc Oliver Kempf (Meniskus-OP) und Håvard Nielsen (Leisten-OP) gegen die Wölfe nicht zur Verfügung stehen.

Streich warnte davor, den 16. der Bundesliga zu unterschätzen. "Die tun richtig viel, das zeigen die Statistiken", betonte Streich. "Es ist alles gegen sie gelaufen, was gegen sie laufen konnte." Die Freiburger hingegen strotzen als Tabellenachter und vier Bundesliga-Heimsiegen in Serie vor Selbstvertrauen. "Wir haben nachgewiesen, dass wir stabil sein können", so Streich.