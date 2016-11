HSV-Schock: Kein Keeper fürs BVB-Duell fit

Das große Fragezeichen: Wer steht beim HSV gegen den BVB im Tor?

Beim HSV werden die Sorgen immer größer, und das nicht nur angesichts der bisherigen Punkte-Ausbeute. Wenn am Samstag (15:30 Uhr) Borussia Dortmund in das Volksparkstadion kommt, könnte Trainer Markus Gisdol ohne etablierten Torwart dastehen.

Zwei Tage vor dem Duell mit dem Liga-Sechsten zittert der Hamburger SV darum, wer den vakanten Platz zwischen den Pfosten besetzen kann. Stammkeeper René Adler hat sich im Training verletzt und plagt sich seit Mitte der Woche mit einer Verletzung herum. Beim 31-Jährigen, der bislang 18 Gegentreffer kassierte und in nur einem Spiel seinen Kasten sauber hielt, blockieren Rücken und Oberschenkel. Es ist unklar, ob die Physios den Torwart bis zum Samstag in die Spur bekommen.

Große Fragezeichen stehen auch hinter den beiden Ersatzmännern: Der direkte Stellvertreter, Christian Mathenia, liegt mit einem Virus-Infekt flach. Er muss laut "Bild"-Informationen sogar in der Uniklinik behandelt werden. Der ehemalige Darmstädter Keeper stand in der letzten Saison noch 33 Mal im Tor der Lilien und blieb dabei acht Partien ohne Gegentor.

Auch der 23-jährige Andreas Hirzel steht nicht zur Verfügung, er laboriert weiter an den Folgen eines Muskelfaserrisses. Er durfte bereits in der letzten Saison einmal Bundesliga-Luft schnuppern und steht ansonsten zeitweise in der Regionalliga-Vertretung des HSV zwischen den Pfosten.

Bleibt nur Regionalliga-Stammkeeper Tom Mickel übrig, er ist der einzig verbleibende gesunde Torwart im Bunde. Der 27-Jährige durfte in der letzten Saison einmal das Bundesliga-Tor des HSV hüten, ausgerechnet beim letzten Bundesliga-Sieg der Hanseaten. Damals gewann der Nordklub 3:1 in Augsburg. Nach den Ausfällen seiner Kollegen hat er gute Chancen, am Wochenende einen weiteren Einsatz absolvieren zu dürfen.