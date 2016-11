Bayer: Kampls Diagnose macht wenig Mut

Kampl könnte den Leverkusenern am Wochenende fehlen

Bayer Leverkusen muss im kommenden Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 aller Voraussicht nach auf Kevin Kampl verzichten.

Der 26 Jahre alte Slowene, der der Werkself mit seinem Siegtreffer zum 1:0 (0:0) gegen Tottenham Hotspur die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufgestoßen hatte, musste nach seiner Auswechslung in der 85. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht die Heimreise nach Deutschland antreten.

"Ich habe einen Schlag auf den rechten Fuß bekommen, das tut sauweh", sagte der im Wembleystadion überragende Mittelfeldspieler, der hinterher noch zum "Man Of The Match" gewählt wurde.

Eine Untersuchung am Donnerstag in Leverkusen gab nun Aufschluss über die Schwere der Verletzung: Kampl hat sich eine Prellung am rechten Fuß zugezogen.

Auch der Einsatz von Charlez Aranguiz am Samstag ist noch fraglich. "Er wurde von Krämpfen geschüttelt, deshalb musste ich ihn ebenfalls auswechseln", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt.