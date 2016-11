Schalke jagt Mittelfeld-Juwel

Franck Kessié befindet sich im Fokus der Schalker

Der FC Schalke 04 ist offenbar auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Nach holprigem Saisonstart konnten sich die Gelsenkirchener zuletzt zwar stabilisieren, dennoch sind die Personalplanungen von Manager Christian Heidel für die anstehende Transferperiode bereits in vollem Gange.

Auf Heidels Zettel scheint dabei laut "Sport Bild" auch ein begehrter Spieler aus der Serie A zu stehen. Er zählt zu den größten Talenten Afrikas und wird bereits als "neuer Yaya Touré" gefeiert - Franck Kessiè von Atalanta Bergamo zieht die Blicke auf sich. Nach einer Ausleihe zum AC Cesena kehrte Kessié vor der Saison in die Lombardei zurück und spielte sich direkt in den Fokus zahlreicher europäischer Spitzenclubs.

"In diesem Sommer haben wir sofort gesehen, dass er die Qualität hat", erklärte unlängst Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini. Inzwischen hat das auch der Rest der Liga gesehen: In dieser Saison hat Kessié in neun Serie-A-Einsätzen bereits vier Tore geschossen und zwei weitere vorbereitet.

Wettbieten mit Europas Elite

Der 19-Jährige verfügt über Attribute, die ins Anforderungsprofil von Markus Weinzierl passen: Neben einer erstaunlichen Physis ist Kessié ungewöhnlich schnell und drängt aus der Tiefe des Mittelfeldes immer wieder in den gegnerischen Strafraum. Genau wie Landsmann Touré.

Der variabel einsetzbare Ivorer steht laut "Mirror" aber auch auf dem Wunschzettel von Juventus Turin, SSC Neapel, Arsenal und Inter. Manager Heidel müsste also tief in die Tasche greifen, denn der junge Nationalspieler hat noch einen Vertrag bis 2021 und sein Marktwert soll sich im Bereich von rund acht Millionen Euro bewegen.

Zwar scheint das Schalker Mittelfeld derzeit prominent besetzt, doch bei genauerer Betrachtung sind durchaus noch Baustellen offen: Eine endgültige Verpflichtung des bislang überzeugenden Nabil Bentaleb steht weiterhin aus, Neuzugang Benjamin Stambouli konnte sich noch nicht in der ersten Elf festspielen und der Vertrag des umstrittenen Dennis Aogo läuft am Saisonende aus.

Sollte das Verletzungspech der Knappen weiter anhalten, könnte Manager Heidel bereits im Winter aktiv werden.