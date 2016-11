Ausschreitungen in Marokko: 23 Festnahmen

Die Polizisten hatte alle Hände voll zu tun (Symbolbild)

Die marokkanische Polizei hat 23 Personen nach massiven Auseinandersetzungen zwischen rivalisierender Fans in Tanger verhaftet. Acht Polizisten wurden dabei verletzt, sieben Polizeiautos und zwölf andere Fahrzeuge wurden beschädigt, teilte das Innenministerium am Donnerstag in einer Stellungnahme mit. Unter den Verhafteten befanden sich auch neun Minderjährige.

'Supportersactie' van Ittihad Tanger, toen ze nog voor stonden tegen MAS Fes in de halve finale van de Marokkaanse beker (via @TanjaNews) pic.twitter.com/Un8Fcle0th — Anouar Amrani (@anouaramrani) 2. November 2016

Der Zusammenstoß brach nach dem Halbfinale des nationalen Pokalwettbewerbs zwischen Ittihad Tanger gegen Maghreb Fez aus, welches 1:1 endete. Tanger, Verein des früheren Bundesliga-Torwarts Mohammed Amsif, schied nach dem 0:0 im Hinspiel damit aus.

Die Gewalt startete unmittelbar mit dem Schlusspfiff und wurde auch außerhalb des Stadions fortgesetzt. Laut lokalen Medien soll ein hoher Sachschaden entstanden sein.