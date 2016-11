Stimmen zu Klinsmann: "Extrem verdient"

Bierhoff (r.) war einer von Klinsmanns (l.) Gratulanten

Jürgen Klinsmann ist mittlerweile offiziell zum fünften DFB-Ehrenspielführer ernannt worden. Einige seiner alten Weggefährten und einige große Namen des Fußball-Geschäfts haben dem 52-Jährigen zu seinem neuen Titel gratuliert.

Gianni Infantino (FIFA-Präsident): "Er war ein Riesenspieler, eine Legende des Fußballs. Er hat für den deutschen und den internationalen Fußball sehr viel getan. Es ist sicher eine riesige Ehre für ihn - die aber absolut verdient ist."

Christian Seifert (DFL-Boss): "Er hat die Auszeichnung extrem verdient. Seine Verdienste werden unterschätzt. Es brauchte so einen revolutionären Geist wie ihn. Ich glaube, dass der deutsche Fußball anders aussehen würde, wenn es ihn nicht gegeben hätte."

Reinhard Rauball (DFL-Präsident): "Er verdient diese Auszeichnung nicht in erster Linie für das, was er als US-Nationaltrainer leistet, sondern für all das, was er für den deutschen Fußball geleistet hat. Das ist aller Ehren wert und rechtfertigt die Auszeichnung."

Oliver Bierhoff (Teammanager der Nationalmannschaft): "Wenn man überlegt, was er für den DFB und den deutschen Fußball geleistet hat, ist die Auszeichnung logisch. Wir haben ihm vieles zu verdanken beim DFB. Dazu war er ein großer Spieler."

Stefan Kuntz (U21-Trainer): "Ich erinnere mich in erster Linie an seine Führung der Mannschaft 1996 mit Matthias Sammer. Er hat es verdient, man kann nur gratulieren."

Heribert Bruchhagen (Ex-Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt): "Er hat große Veränderungen beim DFB vorgenommen. Er hat Großes geleistet und einen Umschwung eingeleitet. Von daher ist die Auszeichnung angebracht."