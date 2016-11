"Riesenspieler": Klinsmann nun eine Ikone

Klinsmann (l.) ist nun DFB-Ehrenspielführer Nummer fünf

Der 42. Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes ist am Donnerstag mit einem Festakt eröffnet worden. Die Hauptrollen spielten Angela Merkel und der "Flipper", der jetzt Ehrenspielführer ist.

Jürgen Klinsmann strahlte über das ganze Gesicht wie ein Schuljunge - als ihn Angela Merkel auf die Bühne des Theaters Erfurt holte und kurz umarmte, war er sogar den Tränen nahe. "Das ist ein unvergesslicher Moment", sagte der frühere Bundestrainer nach seiner Auszeichnung zum Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes mit bewegter Stimme: "Dass sich unsere Bundeskanzlerin die Zeit nimmt - das werde ich für immer zu schätzen wissen."

.@J_Klinsmann über Laudatorin Angela Merkel: "Würde sie am liebsten mitnehmen nach Amerika - und sie wird neue US-Präsidentin." #DFB #Erfurt pic.twitter.com/1wrDQZS9tz — DFB (Verband) (@DFB) 3. November 2016

Die Kanzlerin hatte den Welt- und Europameister von 1990 und 1996 zuvor als "großartigen Sportler, echten Sympathieträger und wunderbares Vorbild, weit über den Fußball hinaus" gewürdigt. Während der Heim-WM 2006, die Merkel euphorisch verfolgt hatte, habe "Klinsi" das ganze Land mitgerissen.

.@J_Klinsmann ist vom @DFB-Bundestag zum Ehrenspielführer ernannt worden. Die Laudatio hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel 👏👏👏 pic.twitter.com/cAn2TCW2BL — Die Mannschaft (@DFB_Team) 3. November 2016

"Ihnen ist als Bundestrainer etwas Großes gelungen", sagte Merkel, die Klinsmann nach dem Festakt des DFB-Bundestages in der thüringischen Landeshauptstadt am liebsten mit in die Wahlheimat genommen hätte. "Und dann wird sie die neue US-Präsidentin", sagte der insgesamt fünfte DFB-Ehrenspielführer grinsend.