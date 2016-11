Früh vom Feld: Schalkes Sorgen um Bentaleb

Bentaleb muss nach rund einer Stunde vom Feld

Schalkes Nabil Bentaleb besorgte für seine Königsblauen den Treffer zum 2:0 in der Europa-League-Partie gegen den FK Krasnodar. Doch nach einer Stunde musste der 21-Jährige verletzungsbedingt vom Feld.

Der dreifache Bundesliga-Torschütze hielt sich das Knie und deutete an, dass er nicht weitermachen kann. Knappen-Coach Markus Weinzierl nahm den Algerier daraufhin nach rund 60 Minuten mit Sorgenfalten auf dem Gesicht vom Feld. Doch anscheinend ist seine Verletzung nur halb so wild.

Info von der Bank: Schag aufs Knie bei @nabilbentaleb42. Auswechslung eine Vorsichtsmaßnahme... #S04KRD 2:0 — FC Schalke 04 (@s04) 3. November 2016

Schon wenige Minuten später kam schließlich die Entwarnung von der Bank: Die Herausnahme war nur eine Vorsichtsmaßnahme, um den aufstrebenden Mittelfeldspieler für den wichtigen Einsatz in der Liga zu schonen. Am Sonntag muss Schalke zuhause gegen Werder Bremen antreten (17:30 Uhr). Dann soll Bentalb seinen fünf Scorerpunkten am besten noch ein paar weitere hinzufügen.