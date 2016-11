11 Mio.! Goldener Handschlag für Schweini?

Kommt Schweinsteiger überhaupt noch einmal zu einem Einsatz für ManUnited?

Was für ein Hin und Her bei Manchester United. Erst wurde Bastian Schweinsteiger degradiert, nun darf er doch wieder mittrainieren und laut neuesten Gerüchten bietet ihm der englische Rekordmeister eine großzügige Abfindung.

Wie die "Manchester Evening News" erfahren haben will, planen die Red Devils Schweinsteiger eine goldenen Handschlag zu verpassen, damit dieser im Winter in der gebotenen Ruhe den Verein verlässt. Gut elf Millionen Euro sollen dabei als möglicher finanzieller Ausgleich im Raum stehen.

Der Vertrag des Deutschen läuft noch bis 2018. Laut Berichten soll der 32-Jährige etwa zehn Millionen Euro im Jahr verdienen. Mit der genannten Abfindungssumme würde Schweinsteiger in etwa ein Jahresgehalt als Entschädigung erhalten und könnte sich im Januar nach einem neuen Verein umsehen. Immer wieder wurde zuletzte die nordamerikanische Major League Soccer als Anlaufpunkt des Mittelfeldspielers genannt.

Sollte Schweini das Angebot nicht annehmen, liebäugelt man in Manchester zudem weiter mit einem Verkauf. Gegenüber der "Sun" sagte eine klubnahe Quelle: "Bastian erfüllt seine Verpflichtungen jeden Tag mit voller Kraft und befindet sich in einer tollen Form." Er sei in einem ebenso guten Zustand, wie im letzten Jahr, als er sich dem Klub anschloss. "United hofft allerdings immer noch, dass ein Verein kommt, der ihn im kommenden Transferfenster kauft." Noch sei allerdings kein Abnehmer in Sicht.

Coach José Mourinho hatte Schweinsteiger erst vor Kurzem zurück in das Team-Training beordert und bezeichnete diesen Wandel als "menschliche Entscheidung". Nach der Verletzung von Mittelfeld-Star Paul Pogba unter der Woche in der Europa-League-Partie gegen Fenerbahçe könnte der Deutsche sogar kurzfristig wieder eine Rolle spielen. Es bleibt definitiv spannend in Manchester.