Sieben Monate DFB-Präsident: Grindels Bilanz

Sieben Monate ist Grindel im Amt

Reinhard Grindel ist seit sieben Monaten im Amt, und er hat sich an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes gut eingelebt. Vor dem früheren Bundestagsabgeordneten liegt aber noch ein weiter Weg.

Im griechischen Spätsommer war Reinhard Grindel schon ganz vorne mit dabei. Als der Slowene Aleksander Čeferin Mitte September in Laufweite der Traumstrände von Athen zum neuen Chef des Europa-Verbandes UEFA gewählt wurde, gehörte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zu den ersten Gratulanten. Es war ein Wink mit dem Zaunpfahl - denn nach seinen ersten sieben Monaten an der DFB-Spitze im Zeichen des WM-Skandals muss Grindel seinen Blick zwangsläufig auf die große Bühne des Weltfußballs richten.

Die Wiederwahl des CDU-Politikers als DFB-Präsident galt lange vor dem Bundestag am Freitag in Erfurt schon als beschlossene Sache. "Er hat bewiesen, dass er dieses Amt ausfüllen kann und dabei die Interessen des gesamten deutschen Fußballs im Auge hat", sagte sein Kollege Reinhard Rauball von der Deutschen Fußball Liga .

"Wichtig, dass Deutschland eine Rolle im internationalen Fußball spielt"

Im internationalen Fußball hingegen hat der frühere Bundestagsabgeordnete, der nahe des Reichstags oft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Fernseher saß, noch Nachholbedarf. Der DFB will nämlich mit aller Macht die EURO 2024 nach Deutschland holen. In Gang gebracht hatte das noch Grindels Vorgänger, der inzwischen gesperrte Wolfgang Niersbach, der im Weltverband FIFA und in der UEFA glänzend vernetzt war. Ohne Niersbach jedoch fehlt ausgerechnet dem Weltmeister-Verband eine entscheidende Stimme in den wichtigsten Gremien. Grindel will aufholen. Im Frühjahr 2017 könnte der 55-Jährige in das UEFA-Exekutivkomitee aufrücken, vielleicht sogar direkt als Vizepräsident. Ein Netzwerk muss er erst noch aufbauen.

"Er muss gewählt werden, dafür ist der UEFA-Kongress zuständig", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Es ist natürlich ganz wichtig, dass Deutschland eine Rolle im internationalen Fußball spielt. Das ist ja ganz klar."

Kritik: Grindel ist nur "Verwalter"

Im deutschen Fußball habe Grindel seit seiner Wahl im April "einige wichtige Themen fortgeführt beziehungsweise angegangen", sagte Rauball: "Zu nennen sind dabei unter anderem die Aufarbeitung der Vorkommnisse rund um die WM 2006, der neue Vertrag mit adidas, die Verhandlungen um den Grundlagenvertrag sowie die Verlängerung mit Joachim Löw."

Grindels Name wird rückblickend mit dem Weg aus der Krise nach dem unsäglichen Skandal um die WM 2006 verbunden werden - der aber noch lange nicht zu Ende ist. Kritiker bemängeln weiterhin die eher zurückhaltende Aufklärung des vermeintlichen Reformers an der Spitze. Vom "Verwalter" ist die Rede.

Geplant hat Grindel seinen rasanten Aufstieg nicht. Aktiv gespielt hat der frühere DFB-Schatzmeister, von der Statur her inzwischen gemütlicher Innenverteidiger, nur in der Jugend - und das eher semi-erfolgreich. Aber Grindel war Fan. "Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe mir als kleiner Junge oft Autogramme von den HSV-Spielern geholt, unter anderem natürlich von Uwe Seeler. Selfies gab es damals noch nicht", sagte er. Auf Funktionärsebene war der zweifache Familienvater lange nur engagiertes Mitglied seines Heimatvereins Rotenburger SV - bis er 2011 zum großen Sprung ansetzte.

"Ein hauptamtlicher DFB-Präsident ist kein Thema"

Zu Gute kam dem Politiker, dass plötzlich jemand gesucht wurde, der mit den Schatten der Vergangenheit möglichst wenig zu tun hat. Im Januar wird das wieder Thema sein, Grindel soll vor dem Sportausschuss des Bundestages zur Vergabe des Sommermärchens aussagen - also vor dem Gremium, in dem er während seiner Berliner Zeit selber viele Debatten führte.

Diskutiert wird auch wieder übers Geld. "Ein hauptamtlicher DFB-Präsident ist kein Thema. Ich würde aufgrund der Aufgaben und Vergütung aber auch nicht von einem Ehrenamt, sondern von einem Wahlamt sprechen", hatte Grindel vor seiner ersten Wahl gesagt: "Es ist schon ein Unterschied, ob der DFB-Präsident einen Arbeitsvertrag bekommt oder von den Delegierten gewählt wird und auch abgewählt werden kann."

Auf der Tagesordnung des DFB-Bundestages stand für Freitag auch der gut vorbereitete Antrag zur Änderung von Paragraph 33 der Verbandssatzung. Künftig dürften auch die Mitglieder des Präsidiums "ehren-, neben- oder hauptamtlich tätig" sein. Bis dato bekommt Grindel eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7200 Euro, zusätzlich erhält er maximal die gleiche Summe als Ausgleich für den Verdienstausfall, weil Grindel nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag weiter beurlaubter Angestellter des ZDF ist. Von 1999 bis 2002 war er beim öffentlich-rechtlichen Sender Leiter des Studios in Brüssel.