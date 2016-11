Mainz-Schreck ein Kandidat für den BVB?

Łukasz Teodorczyk macht sich in der Bundesliga begehrt

Zwei Tore in einem Europapokalspiel: Eine bessere Visitenkarte hätte Łukasz Teodorczyk vom RSC Anderlecht am Donnerstagabend beim 6:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 nicht abgeben können.

Der achtfache Nationalspieler Polens bestätigte damit seine herausragende Form und treibt seinen Marktwert weiter in die Höhe. Nach seinen wettbewerbsübergreifenden Saisontreffern Nummer 13, 14 und 15 dürfte die Liste der potenziellen Interessenten am 25-Jährigen noch länger werden.

Schon vor dem Kantersieg der Belgier gegen den überforderten Bundesligisten hatte sich Teodorczyk in den Fokus bei mehreren Mainzer Ligakonkurrenten gespielt. So hat die belgische Zeitung "La Dernière Heure" berichtet, dass bei der Partie gegen die 05er Scouts sowohl von Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen als auch von RB Leipzig im Brüsseler Constant Vanden Stock vor Ort gewesen sein sollen.

Der Mittelstürmer hat in der belgischen 1. Klasse A in dieser Spielzeit bereits neun Treffer in zwölf Spielen erzielt und gilt als extrem abschlusssicher. Derzeit spielt der Pole nur auf Leihbasis für den RSC Anderlecht. Sein eigentlicher Klub ist das ukraninische Spitzenteam Dynamo Kiew.

Kaufoption liegt bei 4,5 Millionen Euro

Dass der belgische Rekordmeister Teodorczyk auch über den Juni 2017 weiterhin im Klub halten will, daran ließ Sportchef Herman Van Holsbeeck jüngst in einer TV-Sendung keine Zweifel: "Die Kaufoption für Teodorczyk beträgt 4,5 Millionen Euro, natürlich werden wir diese ziehen. Teodorczyk ist ein Stürmer, der bereits in Deutschland und England begehrt ist. Er erzielt nicht nur Treffer, sondern verrichtet auch die Defensivarbeit. Solche Stürmer findet man nur selten."

Vor allem die Perspektive, bei Klub wie Borussia Dortmund künftig ambitioniert in der Champions League spielen zu können, dürfte in Zukunft noch ein gewichtiges Argument bei der Zukunftenscheidung Teodorczyks werden. Doch Anderlecht macht sich noch Hoffnungen auf einen Verbleib des Torjägers, stützt sich auf Aussagen des Polen, der gegenüber belgischen Medien meinte: "Ich würde sehr gerne hier bleiben. Ich bin glücklich in Anderlecht. Ich habe hier meinen Platz gefunden und fühle mich sehr gut."