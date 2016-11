Mou unter Druck: Lässt das Team ihn hängen?

José Mourinho gerät bei Manchester United unter Druck

Nach der peinlichen Niederlage bei Fenerbahçe steht Manchester United vor dem Aus in der Europa League. Teammanager José Mourinho gibt dem Team die Schuld und zählt dieses öffentlich an. Nichtsdestotrotz wackelt sein Trainerstuhl nun immer stärker. Aber damit nicht genug der schlechten Nachrichten für ihn: Nun droht auch noch Paul Pogba verletzt auszufallen.

Manchester United kommt einfach nicht in Fahrt: Die Mannschaft von José Mourinho brachte auch im achten Europapokal-Auswärtsspiel hintereinander keinen Sieg zustande. In Istanbul kassierten die Red Devils eine bittere 1:2-Niederlage, die die Luft für José Mourinho immer dünner werden lässt.

Doch der Portugiese setzt sich zu Wehr und startet stattdessen den Verbalangriff auf seine Schützlinge.

"Eine Mannschaft, die nach zwei Minuten ein Gegentor hinnehmen muss, ist nicht bereit, mental nicht vorbereitet, nicht fokussiert, nicht konzentriert", bemängelte der Ex-Chelsea-Coach nach Abpfiff bei "BT Sport" und ergänzte: "Sie haben verdient gewonnen, denn im Fußball geht es nicht allein um Qualität, sondern um Einsatz, Hingabe, am Limit zu spielen und alles zu geben. In einer Atmosphäre wie dieser, ist ein frühes Tor genau das gewesen, was sie haben wollten. Der Gegner konnte verteidigen und uns mit der Führung im Rücken auskontern. Es war unsere Schuld, sie in diese Situation zu bringen. Sie haben das Spiel angenommen wie ein Champions-League-Finale und wir sind das Spiel angegangen, als wäre es ein Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung."

Mourinho unter Druck

Die Qualität der Mannschaft könnte wiederum zum Problem für den Trainer werden, denn er hat im Sommer für viel Geld neue Stars ins Old Trafford gelockt. Von den vier Großeinkäufen Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović, Henrikh Mkhitaryan und Eric Bailly stand gegen die Türken jedoch nur der Franzose in der Startelf.

Nun mehren sich im Umfeld der Red Devils natürlich die Fragen, warum die teuren Neuzugängen nicht die erhofften Leistungen bringen.

United-Legende Paul Scholes berichtete, dass er in großer "Sorge" sei. Der ehemalige Spielgestalter glaubt, dass das Team in den kommenden Jahren in der Premier League Probleme bekommen könnte, wenn sich nicht bald etwas ändert. Damit erhöht er zugleich den Druck auf Mourinho, dessen Ablösung von immer mehr Leuten gefordert wird.

Pogba verletzt: Chance für Schweinsteiger?

Zu allem Überfluss musste Paul Pogba nach 30 Minuten aufgrund einer Knieverletzung verletzt ausgewechselt werden. Wie lange der 110-Millionen-Mann ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Daher könnte jetzt die Stunde von Bastian Schweinsteiger schlagen, den José Mourinho erst vor dem Spiel gegen Fenerbahçe ins Mannschaftstraining zurückgeholt hat.

Der Mittelfeldspieler ist topfit und wird von Fans und Mitspielern bereits vehement gefordert. Die Frage ist, ob Trainer Mourinho sich die Blöße gibt, dem Deutschen eine Chance zu geben. Andererseits könnte Schweinsteiger die letzte Rettung für den Portugiesen sein, will dieser seinen Job behalten.

Robin van Hauten