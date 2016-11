HSV will "Uns Uwe" Sieg gegen BVB schenken

Nach dem Spiel gegen den BVB sollen die Köpfe des HSV wieder nach oben gerichtet sein

Ein Geschenk für "Uns Uwe"? Der HSV steckt einmal mehr tief im Tabellenkeller fest, doch am 80. Geburtstag von Klub-Idol Uwe Seeler soll am Samstag die Wende zum Guten eingeleitet werden.

Uwe Seeler bleibt auch vor seinem großen Tag bescheiden. Zum 80. Geburtstag am Samstag wünscht sich "Uns Uwe" nicht allzu viel von seinem HSV. "Ich hoffe, dass die Mannschaft gut spielt und mindestens einen Punkt holt", sagte Seeler. Die Lage sei "bedrohlich", meinte der größte Held des Hamburger SV.

Seine Erben machen ihm tatsächlich mal wieder wenig Freude. Trotzdem wird Seeler, den sie an der Elbe auch liebevoll den "Dicken" rufen, seinen Geburtstag im Stadion feiern. Seeler kann eben nicht ohne seinen HSV.

Das letzte Hemd geben

"Wir wollen ihm ein schönes Fest bereiten", sagte Klubchef Dietmar Beiersdorfer vor der Partie gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr) und forderte die lahmende Mannschaft zur seelerschen Dreifaltigkeit auf: "Alles geben, alles reinwerfen, kämpfen bis zum Schluss". Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber für ein Team, das noch keinen Sieg in der laufenden Saison holte, mehr Platzverweise sammelte als Tore schoss und insgesamt überfordert wirkt, kann man die grundlegende Jobbeschreibung ja schon noch einmal wiederholen.

Fast scheint es so, als wünschten sich die Verantwortlichen in der Krise einen Spieler wie Seeler herbei. Trainer Markus Gisdol kündigte an, die "positive Energie" des Geburtstags von Hamburgs Ehrenbürger für den schwer angeschlagenen Bundesliga-Letzten nutzen zu wollen. "Er hat immer sein letztes Hemd gegeben und alles reingehauen. Das muss die große Überschrift auch über unsere Partie sein", sagte Gisdol: "Ich hoffe sehr, dass wir ihm mit einem guten Spiel und Ergebnis eine Freude bereiten können."

Personelle Sorgen plagen beide Teams

Zwar plagen Gisdol weiter personelle Sorgen, Bobby Wood fehlt rotgesperrt, die Torhüter René Adler (Rücken) und Christian Mathenia (Infekt) sind angeschlagen, doch auch der BVB präsentierte sich zuletzt in der Liga nicht mehr in Gala-Form. Zuletzt konnte die Mannschaft von Thomas Tuchel in vier Spielen nicht gewinnen, bleibt aber natürlich Favorit. "Wir wollen aus dem Unmöglichen das Mögliche machen", sagte Gisdol. Denn sonst wird es im hohen Norden so richtig ungemütlich. Wenn es nämlich richtig blöd läuft, könnten der HSV am Sonntagabend schon acht Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben.

Immerhin hat Aufsichtsrats-Chef Karl Gernandt mittlerweile die Diskussionen um eine mögliche Ablösung Beiersdorfers beendet, der HSV ist aber weiter intensiv auf der Suche nach einem neuen Sportchef - um Beiersdorfer zu entlasten. "Wir wollen die Betreuung und die Beschäftigung mit der Profi-Mannschaft intensivieren", sagte Gernandt: "Wichtig ist, dass man jemanden hat, mit dem der Trainer und die Spieler besser werden können."

Heldt und Hoogma in der Verlosung

Als Favoriten auf den Posten gelten weiter der Ex-HSV-Profi Nico-Jan Hoogma (derzeit Heracles Almelo) und Horst Heldt (zuletzt Schalke 04).

Doch erst einmal soll am Samstag die große Seeler-Party steigen - am besten mit einem Sieg. "Wir müssen schleunigst Punkte sammeln, um wieder ein bisschen Luft zu kriegen", sagte "Uns Uwe", der ewige HSVer.