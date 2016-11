Mehrere Verletzte bei Fan-Krawallen in Wien

Bei den Ausschreitungen wurden mehrere Personen verletzt

Bei schweren Fan-Ausschreitungen am Rande der Europa-League-Partie zwischen Austria Wien und der AS Rom (2:4) sind am Donnerstagabend mehrere Personen verletzt worden.

Hooligans aus beiden Anhängerschaften hatten sich vor Anpfiff der Partie im Außenbereich des Wiener Ernst-Happel-Stadions minutenlang eine gewalttätige Auseinandersetzung geliefert. Ein Polizist musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein italienischer Anhänger wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vorübergehend festgenommen.

Nach Angaben der Polizei hatten römische Schlachtenbummler Feuerwerkskörper in die umstehende Menge geworfen. Die eingreifenden Sicherheitsbeamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein.