Prödl fällt aus - Madl kommt

Sebastian Prödl fällt aufgrund einer Adduktoren-Verletzung aus

Sebastian Prödl fällt für die ÖFB-Länderspiele gegen Irland (WM-Quali) und Slowakei (Freundschaft) in Wien aus. Der Innenverteidiger von Watford laboriert an einer Adduktoren-Verletzung. An seiner Stelle wurde Fulhams Michael Madl nachnominiert.

Madl hat schon mehrere Länderspiele für diverse Nachwuchs-Nationalteams des ÖFB absolviert. Für Österreichs A-Nationalteam ist er bislang noch nicht aufgelaufen. Bei den Cottagers hat er zuletzt in der Championship sein Stammleiberl verloren.

>> Madls Saison-Einsätze in der Championship

Mehr dazu:

>> ÖFB muss endlich zurück in Realität

apa/red