DFB-Präsident Grindel bleibt bis 2019 im Amt

Grindel wurde im Amt bestätigt

Reinhard Grindel bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 55-Jährige wurde am Freitag in Erfurt von den Delegierten des DFB-Bundestages einstimmig bis 2019 im Amt bestätigt. Im Rahmen der Wiederwahl wurden in Erfurt mehrere Satzungsänderungen verabschiedet.

Reinhard Grindel nickte kurz, er winkte den über 250 Delegierten in der Messehalle Erfurt zu und nahm zufrieden den großen Blumenstrauß entgegen. Die Wahl des neuen, alten DFB-Präsidenten ging am Freitag nach Monaten in der tiefen Krise völlig geräuschlos über die Bühne. CDU-Politiker Grindel (55), der im April durch den Skandal um die Heim-WM 2006 ins Amt gespült worden war, bekam sogar einstimmig das Vertrauen ausgesprochen.

"Das gibt mir großen Rückenwind für die Aufgaben in den kommenden drei Jahren", sagte der frühere Bundestagsabgeordnete: "Es ist schön, nun ein richtiger Präsident zu sein und nicht mehr nur auf Bewährung." Zusammen mit Grindel wurden auch alle weiteren Präsidiumsmitglieder im Amt bestätigt, darunter auch Generalsekretär Friedrich Curtius.

Kinkel leitet fünfköpfige Ethikkommission

In der thüringischen Landeshauptstadt zog der Weltmeister-Verband weitere Lehren aus den Wirren der WM-Affäre, die Ex-Präsident Wolfgang Niersbach (65) den Job gekostet hatte. Künftig wird der frühere Bundesaußenminister Klaus Kinkel (79) eine unabhängige, fünfköpfige Ethikkommission leiten, die auf eigene Faust ermitteln soll - in Fällen "illegaler oder unethischer Verhaltensweisen".

Das neue Gremium "wird uns helfen, weitere Konsequenzen aus den Vorfällen rund um die WM 2006 zu ziehen", sagte Grindel: "Wir werden in ethischen Fragen von herausragenden Fachleuten beraten." Der FDP-Politiker Kinkel, der tatsächlich einen beeindruckenden Lebenslauf aufweist, bringe "alle Qualifikationen für diese wichtigen Aufgaben mit". Die Ethik-Urteile werden weiterhin von den Verbandsgerichten (mit Ethik-Beisitzern) gefällt.

Zudem wurde ein DFB-Ethikcode verabschiedet, ein "Compliance-Management-System" soll aufgebaut werden. Um sicherzugehen, lagen auf jedem Platz der Messehalle die "10 Compliance-Regeln" des DFB. "Nur wenn unmissverständlich klar ist, wofür wir stehen, kann eine neue Sensibilität für unsere Werte und Regeln durchgesetzt werden", sagte Grindel, der sich während seiner Rede sehr um den Applaus aus dem Amateurfußball bemühte und erneut die Bedeutung der "Leuchtturmprojekte" DFB-Akademie und EURO 2024 in Deutschland betonte.

"Noch nie ist der Amateurfußball so gefördert worden wie durch das aktuelle Präsidium", sagte Grindel: "Die Einheit des Fußballs macht uns stark - und dabei soll es bleiben." Im Anschluss wurde der bereits unterzeichnete Grundlagenvertrag mit der Deutschen Fußball Liga abgesegnet, der dem DFB bis 2023 25 DFL-Millionen garantiert.

Altes Präsidium nicht komplett entlastet

Das alte Präsidium wurde am Freitag nicht komplett entlastet - die Fälle Niersbach und der von Ex-Generalsekretär Helmut Sandrock wurden "zurückgestellt". Grund dafür sind die noch laufenden Ermittlungsverfahren in Deutschland und der Schweiz, durch die sich mögliche Forderungen des DFB an die frühere Führungsriege ergeben könnten. Bislang hat der Skandal den DFB 5,3 Millionen Euro gekostet, auch 2017 werden Mittel dafür zurückgestellt.

Der "Fall Niersbach" wird dabei immer mehr zur Hängepartie. Auch rund 100 Tage nach der Verkündung seiner einjährigen Sperre durch die FIFA-Ethikkommission hat der 65-Jährige nach SID-Informationen noch keine Urteilsbegründung erhalten. Wann die FIFA-Berufungskommission eine Entscheidung fällt, ist ungewiss, und deshalb auch Deutschlands Rolle in den Gremien der UEFA und FIFA, in denen aktuell kein DFB-Vertreter sitzt.