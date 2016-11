Geschmacklosigkeit vor Niedersachsen-Derby

Die Polizei befürchtet auch während der Partie Ausschreitungen

Eine weitere üble Geschmacklosigkeit hat die Brisanz vor dem Zweitliga-Niedersachsenderby zwischen Tabellenführer Eintracht Braunschweig und Hannover 96 am Sonntag (13:30 Uhr) weiter erhöht.

Unbekannte hängten in der Nacht zum Freitag in der Nähe der Fußball-Akademie des Bundesliga-Absteigers eine Puppe mit 96-Vereinsschal auf - wie an einem Galgen. Darüber hinaus kam es zu Schmierereien.

Eine fast noch widerlichere Aktion hatte sich vor dem letzten Pflichtspielduell der beiden Erzrivalen im April 2014 in der niedersächsischen Landeshauptstadt abgespielt. Seinerzeit hing ein totes Lamm am Zaun des 96-Trainingsplatzes, flankiert von der hässlichen Botschaft: "Am Sonntag geht Euch Mistviechern die Luft aus."