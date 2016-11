Poulsen hat keine Angst vor RB-Absturz

Yussuf Poulsen stürmt seit 2013 für RB Leipzig

Torjäger Yussuf Poulsen von RB Leipzig befürchtet keinen Total-Absturz des überraschend stark in die Saison gestarteten Aufsteigers.

Angst vor einer Krise habe er nicht "aber uns muss bewusst sein, dass die Saison lang ist und auch Tiefen kommen werden. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, dass wir diese Erfolgswelle so lange wie möglich halten", sagte Poulsen im Interview mit der "Bild".

Die Erklärung für den Höhenflug des Aufsteigers sieht Poulsen in der mannschaftlichen Geschlossenheit. "Wir investieren jedes Spiel ja unheimlich viel, meist mehr als der Gegner. Und wir haben gerade einen Lauf, wo uns auch vieles gelingt. Jeder läuft für den anderen, dadurch stehen wir defensiv extrem stabil. Das ist sicher mit eine unserer größten Stärken“, so der Stürmer.

Mit seinen eigenen Leistungen ist Poulsen "zufrieden", Verbesserungspotenzial gebe es aber: "Ein paar mehr Tore würden mir gut zu Gesicht stehen." In der laufenden Spielzeit steht der 22-Jährige erst bei einem Treffer in zehn Pflichtspielen für den Aufsteiger.

Auch zu seiner Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro äußerte sich der Angreifer. "Die Olympia-Absage war im Nachhinein die richtige Entscheidung. Ich hatte eine lange Sommerpause und bin jetzt so fit wie noch nie", erklärte Poulsen.