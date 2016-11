Highlights: Der Kampf um Europa!

So herzlich wird es im "North London Derby" am Sonntag nur selten zugehen

Nach Europa ist vor dem Liga-Alltag. Die meisten Spitzenmannschaften des Kontinents waren unter der Woche noch international unterwegs, nun geht es wieder in den heimischen Ligen gegen direkte Tabellennachbarn um Punkte. Am Sonntag wartet bereits zur Mittagszeit die Premier League mit einem besonderen Leckerbissen auf.

Samstag

Für den FC Chelsea geht es am Samstag ab 18:30 Uhr zunächst darum, den Grundstein dafür zu legen, in der nächsten Saison nicht wieder nur Zuschauer in den internationalen Klubwettbewerben zu sein. Darum gilt es, den guten Lauf der letzten Wochen zu bestätigen. Doch mit dem Everton FC kommt eine Mannschaft an die Stamford Bridge, gegen die die Blues in der letzten Saison nicht gewinnen konnten. Die Toffees wiederum könnten mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Contes Mannen heranrücken und selbst die internationalen Plätze anvisieren.

Punkte für Europa: Chelsea FC - Everton FC

Am Abend treffen in der Serie A mit dem SSC Napoli und Lazio Rom zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander, die nur durch einen Punkt getrennt sind. Die Hauptstädter konnten von den letzten acht direkten Duellen jedoch nur eines für sich entscheiden. Während es für die Neapolitaner darum geht, die frustrierende Niederlage gegen Spitzenreiter Juventus Turin und den Dämpfer unter der Woche in der Champions League bei Besiktas Istanbul wegzustecken, wollen die Römer durch einen Triumph im Stadio San Paolo ab 20:45 Uhr Anschluss zur Spitzengruppe herstellen.

Verlieren verboten! SSC Napoli - Lazio Rom

Sonntag

Für Real geht es ab 12:00 Uhr zu Hause gegen den Tabellen-16. CD Leganés um Wiedergutmachung, nachdem die Königlichen unter der Woche in der Königsklasse beim Schlusslicht Legia Warschau nach 2:0-Führung ein peinliches 3:3 mit nach Hause brachten. Bei den Madrilenen könnte Spielmacher Luka Modrić sein Comeback geben.

David zu Gast bei Goliath: Real Madrid - CD Leganés

Ab 13:00 Uhr bietet das "North London Derby" Feinkost aus dem Mutterland des Fußballs, wenn Arsenal FC die Tottenham Hotspur empfängt. Die ohnehin örtliche Rivalität - die Stadien liegen nur 7km voneinander entfernt - wird noch mit dem Umstand gewürzt, dass die Spurs mit einem Sieg punktemäßig mit den Gunners gleichziehen können. Eine ganz besondere Atmosphäre herrscht in beiden Fanlagern, die weit über die Stadtgrenzen hinausgehen. Das wohl bedeutungsvollste Derby in England ist immer wieder ein heißer Tanz.

Rivalität zur Mittagszeit! Arsenal FC - Tottenham Hotspur

Im Anschluss will Liverpool FC ab 15:15 Uhr den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Für die Reds gilt es, den neuerlichen Verletzungsschock von Danny Ings zu verdauen. Der Stürmer steht vor einer Knie-Operation und fällt bis zu neun Monate aus. Die "Hornets" aus Watford versuchen derweil, in der Tabelle den Anschluss an die internationalen Plätze herzustellen.

Die Tabellenspitze in Sichtweite: Liverpool FC - FC Watford

Es ist das prestigeträchtigste Duell im portugiesischen Fußball: Mit Benfica Lissabon (37 Meistertitel) und dem FC Porto (27 Meistertitel) treffen am Sonntag die beiden erfolgreichsten Vereine des Landes zum "O Clássico" aufeinander. Aktuell ist Porto erster Verfolger von Benfica und will im Estádio Dragão ab 19:00 Uhr die hitzige Heimatmosphäre nutzen, um den Rekordmeister nicht schon frühzeitig in der Saison aus den Augen zu verlieren.

O Clássico in Portugal! FC Porto - SL Benfica

Die Highlights des Tages enden schließlich in Andalusien. Zum Abschluss der 11. Runde der spanischen Meisterschaft kommt es am Abend (20:45 Uhr) zum großen Schlager zwischen Europa-League-Seriensieger Sevilla FC und Meister und Pokalsieger FC Barcelona. Bisher setzte es in der Meisterschaft für die Andalusier erst eine Niederlage und in der Königsklasse steht Sevilla nach vier Spielen ohne Gegentor und mit zehn Punkten vor dem souveränen Achtelfinal-Einzug. Das Heimspiel gegen den Double-Gewinner bietet nun die Chance zur Revanche für die Mitte August erlittenen Supercup-Niederlagen (0:2 und 0:3) gegen die Katalanen. Im Lager der Blaugrana werden unterdessen nach der heftigen 3:1-Niederlage bei Manchester City Wunden geleckt: "Wir müssen aufstehen und weitermachen", so Coach Luis Enrique kämpferisch.

Feuriger Abend in Andalusien! FC Sevilla - FC Barcelona