FIFA-Wahl: Drei Deutsche unter "The Best"

Neuer, Özil und Kroos stehen als Deutsche zur Wahl (v.l.)

Die FIFA hat am Freitag die Namen der Anwärter auf den Titel "The Best - FIFA Weltfussballer" 2016 veröffentlicht. Im neuen Jahr (9. Januar 2017) wird schließlich der Gewinner bei der Show "The Best FIFA Football Awards" gekürt.

Unter ihnen befinden sich mit Mesut Özil von Arsenal, Toni Kroos von Real Madrid und Manuel Neuer vom FC Bayern drei deutsche Nationalspieler und mit Bayerns Robert Lewandowski ein Bundesliga-Star.

Trotzdem werden die deutschen Vertreter wohl nur geringe Chancen auf den Titel haben. Höchstwahrscheinlich führt bei dieser Wahl kein Weg an Europameister Cristiano Ronaldo vorbei, der genauso nominiert ist, wie sein ärgster Widersacher Lionel Messi.

Bis zum 22. November kann in einem modernen Wahlverfahren für die Nominierten abgestimmt werden. Dabei setzt sich das Ergebnis aus verschiedenen Faktoren zusammen: Die Kapitäne und Chef-Trainer der Nationalteams dürfen einen Kandidaten wählen, außerdem gibt es eine öffentliche Abstimmung unter den Fußballfans. Zusätzlich zählen die Favoriten von rund 200 ausgesuchten Medienvertretern mit hinein.

Das sind die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

Sergio Agüero (Argentinien/Manchester City)

Gareth Bale (Wales/Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Italien/Juventus)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City)

Antoine Griezmann (Frankreich/Atlético Madrid)

Zlatan Ibrahimović (Schweden/Paris Saint-Germain/Manchester United)

Andrés Iniesta (Spanien/FC Barcelona)

N’Golo Kanté (Frankreich/Leicester City/Chelsea)

Toni Kroos (Deutschland/Real Madrid)

Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern München)

Riyad Mahrez (Algerien/Leicester City)

Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona)

Luka Modrić (Kroatien/Real Madrid)

Manuel Neuer (Deutschland/FC Bayern München)

Neymar (Brasilien/FC Barcelona)

Mesut Özil (Deutschland/Arsenal)

Dimitri Payet (Frankreich/West Ham United)

Paul Pogba (Frankreich/Juventus/Manchester United)

Sergio Ramos (Spanien/Real Madrid)

Alexis Sánchez (Chile/Arsenal)

Luis Suárez (Uruguay/FC Barcelona)

Jamie Vardy (England/Leicester City)