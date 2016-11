Euro-Bomber in Spaniens Nationalelf berufen

Aritz Aduriz darf mit Glück erneut für sein Heimatland stürmen

Spaniens Nationalcoach Julen Lopetegui hat nach dem Ausfall mehrerer verletzter Superstars für die kommenden beiden Länderspiele den Stürmerveteran Aritz Aduriz wieder mit ins Aufgebot genommen.

Der 35-jährige Angreifer hatte beim 5:3 von Athletic Bilbao gegen KRC Genk alle fünf Treffer für sein Team erzielt - und damit in der Europa League einen neuen Torrekord aufgestellt.

Bei der WM-Qualifikation gegen Mazedonien am 12. November und dem Freundschaftsspiel gegen England am 15. November muss Lopetegui unter anderem auf Gerard Pique, Sergio Ramos and Andrés Iniesta verzichten. Dafür sollen neben Aduriz auch Diego Costa, Alvaro Morata, Manuel "Nolito" Agudo und José Callejón mit nach Granada und ins Wembley-Stadion, wie die Nachrichtenagentur "efe" berichtete.

Lopetegui betonte, die Entscheidung, Aduriz in die Nationalelf zu berufen, sei bereits vor der Partie gegen KRC Genk gefallen. "Es ist nicht leicht für einen Stürmer, fünf Tore zu erzielen. Aber wir hatten ihn schon vor dem gestrigen Spiel auf dem Plan", sagte er. "Es ist ein sehr guter Monat für ihn." Aduriz hat in seiner Karriere seit 2010 neun Mal für die Nationalmannschaft gespielt, einen Titel gewann er nie.

Zwei Bundesliga-Legionäre dabei

Die Bundesliga-Profis Thiago (Bayern München) und Marc Bartra (Borussia Dortmund) stehen ebenfalls im Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele.

Münchens Defensivspieler Javi Martínez dagegen fehlt im 25-köpfigen Kader ebenso verletzt wie die Stamminnenverteidiger Piqué (FC Barcelona) und Sergio Ramos (Real Madrid). Bayern-Profi Juan Bernat wurde wie in den vergangenen Monaten bei der Nominierung nicht berücksichtigt.