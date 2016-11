FCA hofft beim FCI auf Bobadilla-Comeback

Bobadilla kehrt sehr bald auf den Rasen zurück

Der FC Augsburg hofft nach fünf sieglosen Spielen auf ein Comeback von Angreifer Raúl Bobadilla im Derby beim FC Ingolstadt.

#Schuster: #Bobadilla hat diese Woche wieder die ersten Schritte gemacht, wir wissen aber noch nicht ob er mitfährt. #FCIFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) 4. November 2016

Einen Tag vor der Auswärtspartie am Samstag (15:30 Uhr) sagte Trainer Dirk Schuster, dass der Paraguayer in dieser Woche im Training "die ersten Schritte" gemacht habe. Ob der bullige Stürmer am 10. Spieltag der Bundesliga mit nach Oberbayern fahre, werde kurzfristig entschieden.

Bobadilla fehlt seit Ende September wegen einer Schulterverletzung. Ohne ihn hat Augsburg von fünf Pflichtspielen vier verloren und nur ein Remis geholt. Definitiv weiter fehlen wird Stürmer Alfred Finnbogason wegen Adduktorenproblemen.