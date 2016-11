Spaniens U21 beruft drei Bundesliga-Profis

Mikel Merino gehört zum Aufgebot der spanischen U21

Die U21-Junioren des spanischen Verbandes gehen mit einem Trio aus der Bundesliga in die Playoff-Spiele um die Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Jahr gegen Österreich.

Mikel Merino (Borussia Dortmund), Borja Mayoral (VfL Wolfsburg) und Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt) wurden am Freitag von Trainer Albert Celades ins Aufgebot berufen.

OFICIAL | Lista de la @SeFutbol Sub-21 para medirse a Austria en el play-off para la #U21EURO pic.twitter.com/v7T3OFmq8e — Selección Española (@SeFutbol) 4. November 2016

Spanien war in der Qualifikationsrunde Gruppenzweiter geworden und trifft deshalb in den K.o.-Spielen auf die Alpenrepublik. Österreich landete in seiner Gruppe hinter der deutschen Auswahl, die bereits für die Endrunde 2017 qualifiziert ist, auf Rang zwei.