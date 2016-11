Podolski und Co. verlieren Spitzenspiel

Lukas Podolski saß gegen Medipol Başakşehir zunächst auf der Bank

Lukas Podolski und Galatasaray haben das Spitzenspiel in der türkischen SüperLig verloren. Gegen den Stadtnachbarn und Tabellenführer Medipol Başakşehir F.K unterlag der Rekordmeister daheim mit 1:2 (1:1).

MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-2 Başakşehir pic.twitter.com/M3pgBotPQR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 4. November 2016

Podolski stand überraschend nicht in der Startelf. Erst in der 78. Minute wurde der ehemalige Bayern-Profi eingewechselt, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr verhindern. Dabei waren die "Löwen" durch den früheren Stuttgarter Sinan Gümüş (32. Minute) in Führung gegangen. Doch durch zwei Kopfballtore von Mehmet Batdal (36.) und Yalçın Ayhan (60.) drehten die Gäste das Spiel.

Mit nunmehr 26 Punkten baute Spitzenreiter Başakşehir den Vorsprung auf den Tabellendritten Galatasaray (20) weiter aus. Der Zweite Beşiktaş (21) spielt am Samstag gegen Trabzonspor.