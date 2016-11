Wiese-Comeback in der Kreisliga?

Tim Wiese könnte ein Comeback in der Kreisliga feiern

Neu-Wrestler Tim Wiese steht nach Angaben eines unterklassigen bayerischen Klubs möglicherweise vor einem Comeback als Fußballer.

Der Kreisligist SSV Dillingen bestätigte dem Sender "Sky Sport News" Pläne, wonach der frühere Nationaltorwart demnächst für den kleinen Verein als Freizeitkicker auflaufen könne. Die für eine Spielgenehmigung benötigten Dokumente seien bereits an den Bayerischen Fußball-Verband geschickt worden, sagte der Vereinsvorsitzende Christoph Nowak.

Wiese, der seine Profikarriere beendet hat, hatte tags zuvor in München seinen ersten Auftritt als Wrestler erfolgreich hinter sich gebracht. Wiese war es in der zu drei Vierteln gefüllten Münchner Olympiahalle vorbehalten, im Showkampf einen Gegner zum Erfolg auf die Matte zu drücken, ehe der Ringrichter bis drei zählte. Zuvor war der frühere Keeper mit dem Kampfnamen "The Machine" von den Fans immer wieder mit Sprechchören gefeiert worden.