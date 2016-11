Pechvogel Herrmann droht lange Pause

Patrick Herrmann musste in der 33. Minute ausgewechselt werden

Hiobsbotschaft für Borussia Mönchengladbach: Patrick Herrmann verletzte sich beim Auswärtsspiel in Berlin offenbar schwer am rechten Knöchel und könnte den Fohlen erneut lange fehlen.

32’: Für Patrick geht es nicht mehr weiter. Gute Besserung, Flaco! #BSCBMG 1:0 — Borussia (@borussia) 4. November 2016

Nach einem Foul von Vedad Ibišević wurde der 25-Jährige zunächst am Spielfeldrand behandelt und anschließend ausgewechselt. Während der Behandlungspause erzielten die Berliner zu allem Überfluss auch noch das 2:0. In der Halbzeitpause gaben die Borussen bekannt, dass sich Herrmann womöglich schwerer am rechten Knöchel verletzte. Kurz darauf wurde der Rechtsaußen zu weiteren Untersuchungen in ein Berliner Krankenhaus gebracht.

Sollte sich die Befürchtungen bewahrheiten, werden die Gladbacher einmal mehr lange auf den Mittelfeldspieler verzichten müssen. Erst vor einem Jahr setzte Herrmann eine Kreuzbandverletzung Monate außer Gefecht. In der laufenden Saison zog sich Herrmann einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu und musste ebenfalls eine Zwangspause einlegen.