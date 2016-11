Meinung: "Der BVB ist immer noch der BVB"

Borussia Dortmund oder Hamburger SV, das ist hier die Frage!

Hamburger SV gegen Borussia Dortmund - auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit für den BVB. Für den HSV spricht gegen den Lieblingsgegner aber nicht nur das Gesetz der Serie. Finden die Schwarzgelben wieder in die Spur? Zwei Redakteure, zwei Meinungen.

"Irgendwann wird das Leder wieder im Kasten zappeln"

Null Siege, zwei lächerliche Törchen, zuletzt zwei 0:3-Klatschen in der Liga und Personalprobleme ohne Ende: Nach neun Spieltagen steht der HSV schon wieder da,wo er nach den zurückliegenden Horror-Saisons eigentlich nicht mehr hinwollte - im düsteren Tabellenkeller.

Nüchtern betrachtet, gibt es also keinen, aber auch wirklich nicht den geringsten Grund, warum der HSV ausgerechnet gegen den stargespickten Kindergarten von Thomas Tuchel seine Krise zum Teufel jagen sollte. Zum Glück ist im Fußball-Business aber alles möglich, Platz für nüchterne Betrachtungsweisen Mangelware und die Lage der Hamburger nicht halb so aussichtslos wie befürchtet. Und zwar gerade, weil der BVB in der Hansestadt gastiert.

Sieben Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage für die Rothosen bei den letzten zehn Gastauftritten der Schwarzgelben in der Hansestadt sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die Dortmunder reisen nach vier sieglosen Partien in der Liga zudem nicht unbedingt mit der breitesten Brust nach Hamburg. Auch hinter den Kulissen - Aubameyang lässt grüßen - scheint bei der Borussia momentan nicht alles reibungslos zu laufen.

Klar kann man jetzt das Gesetz der Serie zurate ziehen oder vielmehr darauf verweisen, dass jede Serie einmal reißt. Aber auch das spricht nicht gegen die Rothosen. Denn mal ehrlich, irgendwann wird das Leder schon wieder im Kasten des Gegners zappeln. Oder um es mit den Worten von Coach Markus Gisdol zu sagen: "Wir können am Samstag aus dem Unmöglichen das Mögliche machen."

Marc Affeldt

"Mannschaft heiß wie Frittenfett"

Keine Frage, Borussia Dortmund reist nicht in allerbester Verfassung zum Angstgegner nach Hamburg. Zu viel Krampf (und häufig für die feingeistig veranlagten Borussen auch Kampf) gab es zuletzt, wenn Schwarzgelb auf dem Platz stand. Spielerische Leichtigkeit war gestern.

Die durch die Gala-Auftritte am Fließband zu Saisonbeginn entfachte Euphorie ist dahin. Der Abstand zur Tabellenspitze ist nach nicht einmal einem Drittel der Spielzeit schon wieder recht beeindruckend.

Aber der BVB ist trotzdem immer noch der BVB – und damit eines der Top-Teams der Liga.

Mehrere Faktoren – abgesehen von der gruseligen Form des HSV - sprechen dafür, dass der BVB seine Horror-Bilanz in Hamburg aufpoliert. Mehr noch: Sie könnten den Ausschlag dafür geben, dass die Rothosen eine ordentliche Abreibung bekommen.

Das zuletzt mehr als gut gefüllte Lazarett des Vizemeisters lichtet sich langsam. Zudem wird die gesamte Mannschaft heiß wie das sprichwörtliche Frittenfett sein, nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Folge endlich wieder einen Dreier einzufahren.

Dass sich diese Chance ausgerechnet gegen den HSV bietet, dürfte die BVB-Kicker angesichts der jüngsten Bilanz in den Duellen mit dem Schlusslicht noch zusätzlich motivieren.

Und ein Dortmunder wird am Samstagnachmittag besonders auf seinen Einsatz brennen: Pierre-Emerick Aubameyang. Der Torjäger will nach seiner Suspendierung für das Sporting-Spiel beweisen, dass es ohne ihn nicht geht beim BVB – und wird das mit dem ein oder anderen Treffer gegen den HSV auch schaffen.

Tobias Knoop