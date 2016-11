Özil wie Bergkamp? "Kann zur Legende werden"

Mesut Özil verzückt dieser Tage die Fußballfans

Arsène Wenger vom FC Arsenal hat einen neuen Torjäger in seinen Reihen: Mesut Özil zieht derzeit bei den Gunners nicht nur die Fäden im Mittelfeld, sondern brilliert auch mit Torjäger-Qualitäten. Lob gibt es daher vom Trainer, der seinen Schützling sogar mit einem der großen Stars der Gunners verglich: "Es gibt Gemeinsamkeiten mit Dennis Bergkamp. Er kann zur Legende werden", wie der englische "Guardian" den Team-Manager zitiert.

"Dennis Bergkamp hat hier für eine lange Zeit alles gegeben und spielte bis er 38 Jahre alt war. Ich hoffe, dass wir noch zehn weitere Jahre mit Özil haben werden. Um eine Legende zu werden, muss er lange bleiben", so der Franzose weiter und schielte dabei auf die andauernden Vertragsverhandlungen mit dem Gunners-Star. Özils neue Qualitäten kommen dabei nicht von ungefähr, wie Wenger bestätigte: "Ich habe ihn überzeugt, dass er das Zeug dazu hat, Tore zu schießen. Er war vorher eher fokussiert, Bälle abzugeben."

Der Team-Manager habe bereits im Training gesehen, dass der deutsche Nationalspieler ein "guter Schütze" sei. "Nun macht er mehr Läufe in die Spitze. Außerdem hat er die fantastische Gabe, vor dem Tor ruhig zu bleiben", so Wenger weiter. Alle Torjäger seien "Killer", die vor dem Tor die "Nerven behalten".

"Özil kann immer brillieren"

Der neue Özil weckt selbstverständlich europaweite Begehrlichkeiten. Die Gunners stehen schon lange vor einer Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler. "Wir arbeiten dran", vermeldete Wenger und bestätigte gleichzeitig positive Signale auf Seiten des Spielmachers. "Es ist schwierig, nicht in London glücklich zu sein. Und das Glück des Spielers kommt bei solchen Leistungen erst Recht zu Tage", so Wenger.

Der Franzose erinnerte sich dabei an den "alten" Özil, der 2013 für eine Rekordablösesumme von umgerechnet 50 Millionen Euro von Real Madrid an die Themse wechselte. Oftmals eckte Özil mit seiner Art an. Auch Wenger weiß deshalb: "Er machte die Menschen skeptisch. Man sagte, er gehe nicht in die Zweikämpfe." Der Unterschied sei, dass er nun den "Fokus mehr auf die Effizienz" im Spiel lege. Schließlich ist sich der Coach sicher: "Özil kann immer brillieren." Möglich, dass der 28-Jährige bei einem Verbleib in London zur Legende wird.