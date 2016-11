Gündoğan: Peps Spielsystem "passt perfekt"

Ilkay Gündoğan eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg

Ilkay Gündoğan ist bei Manchester City nun vollends angekommen. Für seinen neuen Verein glänzte der Mittelfeldmotor nach überstandener Verletzung zuletzt sogar als Goalgetter. Grund sei das neue Spielsystem unter Pep Guardiola. "Der Fußball, den wir hier spielen, passt perfekt zu mir", so der Ex-Borusse im Interview mit der englischen "Sun".

"Ich liebe es, den Ball zu haben, ihn zu Mannschaftskollegen zu passen und ihn zurück zu bekommen", so der deutsche Nationalspieler weiter. Dabei gibt Gündoğan zu: "Ich würde nicht sagen, dass ich bei 100 Prozent bin. Vielleicht im Toreschießen, aber nicht im Spiel", sagte der 26-Jährige im Interview, der zwischen Mai und September noch wegen Problemen an der Kniescheibe laborierte und die Vorbereitung in seinem neuen Verein nicht sofort antreten konnte.

Anpassungsschwierigkeiten habe Gündoğan nicht gehabt. Dafür seien sich Pep Guardiola und Ex-Coach Jürgen Klopp in einer Sache zu ähnlich: "Die Gemeinsamkeit ist, dass bei einen großartigen Charakter haben und erfolgreiche Manager sind." Allerdings sei die Art, Fußball zu spielen unterschiedlich: "Pep will den Ball haben, das Spiel dominieren. Klopp will, dass du rennst, mit Leidenschaft spielst und um jeden Ball kämpfst", so der gebürtige Wuppertaler.

Wechsel zum idealen Zeitpunkt

Mit seinem alten Trainer sei der 26-Jährige weiterhin in Kontakt. "Ich hatte eine großartige Zeit in Dortmund und bin sehr dankbar. Ich habe viel von ihm und dem Team gelernt", erklärte der Neu-Citizen. Letztlich sei aber irgendwann die Zeit gekommen, "etwas Neues anzufangen". Am Ende war der Wechsel "ein perfektes Timing".

Gut für City, denn der zu Dortmunder Zeiten nicht als Torjäger bekannte Stratege blühte zuletzt auf. Fünf Tore in zehn Partien für die Skyblues, dazu der herausragende Akteur bei der Revanche gegen den FC Barcelona in der Champions League. "Ich genieße es, fit und gesund zu sein", erklärte er seine Top-Form. "Und ich liebe es, Fußball zu spielen."

Als Tabellenführer tritt seine Mannschaft am Samstag (16:00 Uhr) gegen den FC Middlesbrough an. Gut möglich, dass der 26-Jährige dann Pep Guardiolas Spielstil noch besser verinnerlicht hat.