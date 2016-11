Fan erschossen: Spielbetrieb unterbrochen

In Uruguay wird für ein Wochenende nicht gespielt

Der Spielbetrieb in Uruguay wird an diesem Wochenende für einen Spieltag unterbrochen, nachdem ein Fan vor etwas mehr als einem Monat bei Ausschreitungen erschossen wurde. Das teilte der uruguayische Fußballverband AUF mit.

Ante el lamentable fallecimiento del joven Hernán Fioritto, la AUF resolvió suspender todas sus actividades previstas para el fin de semana. — AUF (@AUFOficial) 5. November 2016

Der Verband hat entschieden alle Aktivitäten, die vom AUF an diesem Wochenende organisiert werden, auszusetzen, hieß es in einem Statement des AUF, welches in der Nacht von Freitag auf Samstag veröffentlicht wurde.

Das Opfer, ein 21 Jahre alter Fan des Clubs Peñarol aus der Hauptstadt Montevideo, starb nach einer Auseinandersetzung mit Problemfans von Nacional, ein anderer Klub aus der Hauptstadt. Zwei weitere Personen wurden bei der Schießerei ebenfalls verletzt.