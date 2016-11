Nach nächster Pleite: United will Atléti-Star

Diego Godín (r.) ist bei Atlético nicht wegzudenken

Für José Mourinho und Manchester United läuft es derzeit alles andere als rund. Nach der schmerzhaften Niederlage gegen Fenerbahçe unter der Woche wurden die Abwehrschwächen einmal mehr aufgezeigt. Nun soll Abhilfe aus Spanien her. Wie die englische "Sun" berichtet, hat der Rekordmeister die Fühler nach Abwehrspieler Diego Godín ausgestreckt.

Umgerechnete 34 Millionen Euro soll der Uruguayer den Verantwortlichen in Manchester wert sein. Godín gilt derzeit als einer der besten Abwehrspieler Europas und würde den Red Devils sofort helfen können. Zu unsicher zeigte sich bisher der Defensivverbund der Engländer um Eric Bailly und Chris Smalling.

Im Gegenzug sollen im Winter ganze acht Spieler aus dem Kader und von der Gehaltsliste gestrichen werden. Neben der nicht enden wollenden Posse um Bastian Schweinsteiger stehen auch Marcos Rojo, Matteo Darmian, Phil Jones, Michael Carrick, Morgan Schneiderlin, Ashley Young und Memphis Depay auf der Abschussliste vom exzentrischen Team-Manager.

Depay, unter Vorgänger Louis van Gaal vor 17 Monaten gekommen, stand zuletzt in der Europa League gegen Fenerbahçe sogar nicht einmal mehr im Kader. Laut der "Daily Mail" liebäugelt der Niederländer schon im Winter mit einem Abgang. Sein Berater Philippe Lamboley sprach zuletzt gar von einer "Erniedrigung", die Depay in Manchester über sich ergehen lassen müsse. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich im Nordwesten Englands in naher Zukunft einiges tun wird.