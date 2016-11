Werkself krönt perfekte Neun-Punkte-Woche

Leverkusen krönte eine perfekte Woche

Bayer Leverkusen hat seine Woche der Wahrheit mit dem dritten Sieg im dritten Spiel beendet und damit vor der Länderspielpause wieder für Ruhe bei der Werkself gesorgt.

Mit dem Rückenwind vom 1:0-Coup in der Champions League bei Tottenham Hotspur drei Tage zuvor in London setzten die Rheinländer beim verdienten und letztlich zu knappen 3:2 (1:0) gegen den SV Darmstadt ihre Aufholjagd in der Liga fort.

90.+2

Abpfiff und die perfekte Englische Woche: Sieg in Wolfsburg, Sieg bei Tottenham und Sieg heute: LÄUFT bei der #Werkself!!!#B04D98 3:2 pic.twitter.com/02n9DHui9v — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 5. November 2016

Hakan Çalhanoğlu (32.), Julian Brandt (57.) und Charles Aránguiz (69.) sorgten bei Gegentreffern von Mirko-Antonio Čolak (47.) und Mario Vrančić (85.) dafür, dass Bayer wieder dicht an die Europapokalplätze heranrückte. Darmstadt, das in dieser Saison auswärts weiter ohne Punkt ist, rutschte dagegen nach der dritten Pflichtspielpleite in Folge auf Rang 15 ab. Die Gäste kassierten zudem ihre fünfte Auswärtsniederlage in Folge und stellten damit einen negativen Vereinsrekord ein.

Çalhanoğlu lässt Esser keine Chance

Vor 28.941 Zuschauern in der ausverkauften BayArena biss sich Bayer an der gut gestaffelten Gästeabwehr eine gute halbe Stunde lang die Zähne aus. Ob über außen oder durch die Mitte, die Kombinationen der Gastgeber waren zunächst nicht zielführend. In der 26. Minute war dann 98-Torwart Michael Esser zur Stelle, nachdem Bayer-Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez von Brandt glänzend in Szene gesetzt worden war.

Sechs Minuten später fasste sich Çalhanoğlu ein Herz und ließ Esser mit einem strammen Schuss vom Strafraumeck in den Winkel keine Chance. In der Folgezeit schnürte Bayer die Gäste an deren Sechszehner förmlich ein, verpasste aber durch Chicharito und den erst 17 Jahre alten Kai Havertz weitere Treffer. Darmstadt tauchte höchstens mal sporadisch vor dem Leverkusener Tor auf, gefährlich wurde es für Nationaltorwart Bernd Leno aber zu keinem Zeitpunkt.

Aránguiz besorgt die Entscheidung

Im zweiten Durchgang gab es für das Team von Trainer Roger Schmidt, der nach Ablauf seiner Sperre wieder auf der Bank saß, zunächst mal einen kalte Dusche, als Čolak zwei Minuten nach seiner Auswechslung der Ausgleich für Darmstadt glückte. Anschließend nahm Bayer aber wieder die Zügel in die Hand und ging durch den ersten Saisontreffer von Nationalspieler Brandt, der nach Vorarbeit von Julian Baumgartlinger per Kopf zur Stelle war, wieder in Front.

Auch ohne den angeschlagenen Wembley-Helden Kevin Kampl und den gesperrten Kevin Volland sowie einige weitere verletzten Stammkräfte hatte Bayer dann die biederen Darmstädter gut im Griff. Nachdem Chicharito in der 63. Minute ein Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung verwehrt wurde, sorgte Aránguiz wenig später mit seinem ersten Saisontor für die endgültige Entscheidung.