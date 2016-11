Schützenfest! Monacos Torfabrik schlägt Nancy

Monaco durfte gegen Nancy sechs Mal jubeln

Der AS Monaco hat mit seinem achten Saisonsieg in der französischen Ligue 1 seinen Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Der Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen gewann deutlich mit 6:0 (2:0) gegen Abstiegskandidat AS Nancy und bleibt vorerst Zweiter.

Der Kolumbianer Radamel Falcao mit einem Doppelpack (25./30. Minute/Elfmeter), Kylian Mbappe Lottin (65.), Guido Carrillo (87./90.+2) und Fabinho (90./Elfmeter) sorgten für den klaren Heimerfolg für das Team aus dem Fürstentum, das nach zwölf Spielen 26 Zähler bei einem Torverhältnis von 36:15 auf dem Konto hat.

Spitzenreiter OGC Nizza hat drei Punkte Vorsprung auf Monaco und tritt am Sonntag bei SM Caen an. Der Dritte Paris Saint-Germain liegt drei Zähler hinter Monaco und empfängt am Sonntag Stade Rennes.