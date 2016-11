Frankfurt stoppt Kölns Überflieger

Makoto Hasebe (re.) und die Eintracht setzten sich gegen Yuya Osako und den FC Köln durch

Kein Modeste-Tor, kein Punkt: Der 1. FC Köln hat nach der zweiten Auswärtsniederlage in Folge den Sprung auf Platz zwei verpasst. Am zehnten Spieltag der Bundesliga unterlag das Team von Trainer Peter Stöger der heimstarken Frankfurter Eintracht mit 0:1 (0:1) - auch, weil sich Kölns Top-Torjäger Anthony Modeste nicht wie gewohnt in Szene setzen konnte.

Während das Trefferkonto des Franzosen, der die letzten sieben Kölner Ligatreffer markiert hatte, somit bei elf Saisontoren stagnierte, schoss Mijat Gaćinović (5.) die Frankfurter früh auf die Siegerstraße. Die Hessen sind vor heimischer Kulisse seit dem 9. April unbesiegt und in der Tabelle nun punktgleich mit Köln (jeweils 18), das auch das vorherige Auswärtsspiel verloren hatte (1:2 bei Hertha BSC).

Beide Mannschaften traten im Vergleich zum vergangenen Spieltag mit einer leicht veränderten Startelf an. Bei den Kölnern durfte dabei der letztlich unauffällige Konstantin Rausch von Beginn an ran, zudem ersetzte Dominique Heintz den am Schlüsselbein verletzten Innenverteidiger Dominic Maroh. Heintz bekam es vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena dann auch gleich mit Frankfurts Torjäger Alexander Meier zu tun, der nach einer Muskelblessur wieder mitwirkte.

Köln wacht nach dem Rückstand auf

Dass der 33 Jahre alte Kapitän gegen seinen Lieblingsgegner (acht Tore in den vergangenen vier Spielen) aber wirkungslos blieb, half den Gästen nichts. Denn Gaćinović bestrafte die Passivität der Kölner in der Anfangsphase mit der frühen Führung, die er nach einer präzisen Flanke von Timothy Chandler per Kopf erzielte.

Die Gäste legten nach dem Rückstand zwangsläufig ihre Zurückhaltung ab und versuchten, durch mehr Ballbesitz Zugriff zum Spiel zu erlangen. Das gelang phasenweise auch, mitunter kapitale Fehlpässe und eine hervorragend eingestellte Frankfurter Defensive machten den Rheinländern das Leben aber schwer. Starstürmer Modeste kam auch deshalb in der ersten Halbzeit nur ein einziges Mal zum Abschluss (16.).

Pech hatte Köln, als Schiedsrichter Deniz Aytekin eine knifflige Abwehraktion von David Abraham (37.) ungeahndet ließ und den durchaus möglichen Handelfmeter verweigerte. Der Ausgleich wäre zu diesem Zeitpunkt aber auch unverdient gewesen, denn insgesamt wirkte das Spiel der Frankfurter viel strukturierter und zielgerichteter.

Osako und Mavraj scheitern knapp

Die Pausenansprache von FC-Trainer Peter Stöger erzielte offenbar Wirkung, gleich nach dem Seitenwechsel wurde es zweimal gefährlich. Zunächst verfehlte Yuya Osako (50.) mit seinem Kopfball um wenige Zentimeter das Gehäuse, wenig später scheiterte Mergim Mavraj (54.) ebenfalls knapp.

Die Gäste hatten zu dieser Zeit ihre beste Phase und drängten energisch auf den Ausgleich. Immer wieder taten sich Lücken auf, oftmals verhinderte fehlende Präzision aber das erlösende Erfolgserlebnis, wie bei der Chance des eingewechselten Simon Zoller (81.).