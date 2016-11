Chelsea fegt Everton aus dem Stadion

Der FC Chelsea steht an der Tabellenspitze

Der FC Chelsea hat den Ausrutscher von Manchester City genutzt und mit einem Kantersieg vorerst die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Das Team des italienischen Trainers Antonio Conte siegte deutlich mit 5:0 (3:0) gegen den FC Everton. Eden Hazard (19./56. Minute), Marcos Alonso (20.), Diego Costa (42.) und Pedro (65.) trafen an der Londoner Stamford Bridge für die überlegenen Blues. Der bisherige Tabellenführer Manchester City war zuvor gegen den FC Middlesbrough nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Nachdem sich an der Stamford Bridge in den ersten 20 Minuten nur wenig tat, drehten die Londoner in der Folge auf. Nach dem Doppelschlag durch Hazard und Alonso (19./20.) spielten die Gastgeber die völlig überforderten Toffees an die Wand. Spätestens mit dem 3:0 durch Diego Costa war die Vorentscheidung in einer einseitigen Partie gefallen.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Everton um Schadensbegrenzung, doch selbst das ging an diesem gebrauchten Abend schief. Hazard (56.) und Pedro (65.) erhöhten den Vorsprung binnen neun Minuten und sorgten für ausgelassene Stimmung im weiten Rund. Fünf Minuten vor dem Ende wechselte Conte zur Freude der Fans noch Ex-Kapitän und CFC-Legende John Terry ein und sorgte so für einen weiteren Höhepunkt.