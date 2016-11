Heldt-Absage? HSV schielt auf Jens Todt

Dietmar Beiersdorfer und der HSV macht derzeit keine gute Figur

Der HSV zeigt sich dieser Tage von besonders katastrophaler Seite. Nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund, ausgerechnet am 80. Geburtstag der Vereins-Legende Uwe Seeler, zeigen sich erneut interne Machtkämpfe in der Führungsriege des Nordklubs. Die Besetzung des Sportdirektor-Postens wird immer mehr zur Farce. Nachdem Nico-Jan Hoogma am Donnerstag bereits absagte, droht nun der nächste Rückschlag.

Nach Informationen von "Bild am Sonntag" droht die Absage von Horst Heldt, der zuletzt beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand. Wie schon Hoogma, kritisiere er wohl die Verhandlungsweise der HSV-Bosse um den Vorsitzenden Dietmar Beiersdorfer und Aufsichtsratschef Karl Gernandt. Zu zögerlich zeigten sich beide in der Entscheidungsfindung, eine klare gemeinsame Linie sei nicht zu finden.

Wie geht es weiter an der Elbe? Nach der sportlichen Talfahrt in der Bundesliga muss der Posten des Sportdirektor schnellstmöglich gefunden werden. Nächster Kandidat in der Verlosung könnte nun Jens Todt sein, wie "Sky Sport News HD" berichtet. Todt ist allerdings aktuell noch als Sportdirektor des Karlsruher SC aktiv. Der frühere Bundesligaprofi arbeitete bis 2009 als Nachwuchsleiter bereits beim Hamburger SV.

Todt wäre dabei nicht der erste Sportdirektor, der vom Karlsruher SC zum HSV wechseln würde: Oliver Kreuzer kam 2013 und leitete die Geschicke an der Elbe, musste ein Jahr später allerdings seinen Platz wieder räumen. Nach monatelangem Streit über eine Abfindung wurde es ruhiger um Kreuzer, der danach ein kurzes Intermezzo bei 1860 München begann.

Neben der Suche nach der sportlichen Leitung sorgt eine weitere Personalie für Aufsehen. Der Spieleragent Volker Struth, der bisher als enger Vertrauter von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne galt, habe nach "Bild"-Informationen jegliche Beziehungen zum Nordklub abgebrochen. Mit den Handlungen beim HSV wolle er nicht weiter in Verbindung gebracht werden.