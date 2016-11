Rummenigge über FIFA verärgert

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zum FIFA-Kalender geäußert

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat Spiel-Terminierung der FIFA kritisiert. Man müsse "einmal ordentlich aufräumen", so der 61-Jährige nach dem Spitzenspiel der Bundesliga zwischen seinen Bayern und der TSG Hoffenheim. Grund für den Ärger ist die Ansetzung der kommenden Länderspiele des DFB in der WM-Qualifikation bzw. im Freundschaftsspiel gegen San Marino (11. November) und Italien (15. November).

"Die Länderspieldaten sehe ich ganz ehrlich langsam kritisch. Da hast Du gerade einmal einen Rhythmus in der Bundesliga, dann gibt es schon wieder Unterbrechungen. Die FIFA muss einmal ordentlich aufräumen", so der ehemalige Nationalspieler in der Mixed-Zone.

Mittlerweile sei der Kalender "katastrophal, weil er eine permanente Unterbrechung des Klubfußballs mit sich bringt." Dabei gehe es ihm aber nicht darum, dass weniger Spiele bestritten werden sollen: "Das weiß ich, so naiv bin ich auch nicht."

Bei Müller sei "der Wurm drin"

Das Spitzenspiel bewertete Rummenigge unterdessen als "großartig": "Es war ein echtes Spitzenspiel. Wenn Platz eins gegen Platz drei spielt, ist es ja nicht zwangsläufig immer so, dass man auch von einem Spitzenspiel sprechen kann, aber heute war das ohne Frage so", so der 61-Jährige weiter. Am Ende habe seine Mannschaft "ein bisschen Pech mit den beiden Pfostenschüssen" gehabt.

Dass der Punktgewinn auch dadurch zustande kam, weil Stürmer Thomas Müller wieder einmal Ladehemmung zeigte, beschäftigte auch den Vorstandsboss: "Es fällt schon auf, dass seit dem verschossenen Elfmeter gegen Atlético Madrid der Wurm drin ist und er einfach Pech hat", konstatierte Rummenigge. Müller müsse nun "arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwann schießt man dann wieder drei."