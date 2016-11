Hasenhüttl: "Warten nicht auf Niederlage"

Hasenhüttl rechnet mit einem Leistungseinbruch

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl rechnet mit einem Leistungseinbruch seiner Überraschungsmannschaft im Laufe der Saison. "Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand annimmt, dass wir eine ganze Saison konstant auf diesem hohen Niveau durchziehen", sagte der Österreicher in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

Niederlagen würden für einen Aufsteiger dazugehören. "Wir warten aber nicht auf die erste Niederlage", betonte der Coach des Tabellenzweiten der deutschen Bundesliga, bei dem auch Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer unter Vertrag stehen, vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FSV Mainz 05.

Aktuell sehe er für seine Mannschaft aber keine Grenzen. "Und ich weiß auch nicht, wo im Moment dieses Limit liegen sollte." Selbst Ausfälle wichtiger Spieler konnte der Aufsteiger bisher kompensieren. Auch dank seines ausgeglichen stark besetzten breiten Kaders verdiente sich RB bereits den Eintrag als bester Neuling in der Bundesliga-Historie.

Leipzig ist nicht Leicester

An eine Sensation, wie sie Leicester City in der vergangenen Saison in England schaffte und völlig überraschend Meister wurde, verschwendet Hasenhüttl mit Blick auf seine Leipziger Mannschaft keine Gedanken. Im Fußball sei nichts unmöglich, meinte er zwar. Aber wenn so etwas wie mit Leicester in Deutschland geschehen würde, "wäre es trotzdem ein Wunder".

