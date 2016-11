Medien: 78 Mio.! Pep will Atléti-Star

Antoine Griezmann wird bei Europas Top-Klubs heiß gehandelt

Er ist derzeit unbestritten einer der besten Stürmer Europas: Antoine Griezmann stellt so etwas wie die Lebensversicherung für Atlético Madrid da. Kein Wunder, dass er Begehrlichkeiten weckt. Nun soll kein geringerer als Pep Guardiola von Manchester City an der Verpflichtung des Franzosen interessiert sein - Kostenpunkt: Schlappe 78 Millionen.

Wie die englische "Sun" berichtet, habe der Spitzenverein aus der Premier League ein Auge auf den Stürmer geworfen. Mit in der Verlosung sollen sich allerdings auch namhafte Klubs wie Chelsea, Manchester United und Paris Saint-Germain befinden. Bereits im Sommer hatten zahlreiche Vereine um die Dienste des Franzosen gebuhlt. Dieser entschied sich jedoch vorerst für einen Verbleib in Madrid.

Die Ablösesumme, falls sie im Sommer fällig werden sollte, könnte gut angelegtes Geld sein. Schließlich wurde Griezmann jüngst in die Liste der FIFA der 23 besten Spielern des Jahres 2016 gewählt. Wettbewerbsübergreifend hat der 25-Jährige in vierzehn Partien bereits acht Tore in dieser Saison beisteuern können. In der Liga wartet Griezmann allerdings seit vier Spielen auf einen weiteren Treffer.