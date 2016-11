Wiese spricht über Comeback-Pläne

Tim Wiese kann sich ein Comeback in der Kreisliga vorstellen

Nach seinem erfolgreichen Debüt im Ring könnte Ex-Nationalkeeper Tim Wiese schon bald wieder auf den Fußballplatz zurückkehren - um etwas "Gutes zu tun".

Wie der ehemalige Bundesligatorhüter gegenüber der "Bild" verriet, steht einem Comeback auf dem grünen Rasen nicht mehr viel im Wege. Der Kreisligist SSV Dillingen hatte zuvor erklärt, den 34-Jährigen gerne unter Vertrag nehmen zu wollen. "Der Amateurfußball ist auf dem absteigenden Ast. Da kann ich mal was Gutes tun", erklärte Wiese. "Wenn ich mal Zeit habe, stelle ich mich da gerne in den Kasten", ließ "The Machine" die Fans wissen.

Allerdings müsse er zuvor sicher noch "ein bisschen trainieren", verlernt habe er aber nichts, stellte der Neu-Wrestler klar. SSV-Vorstand Christian Nowak hofft, dass Wiese in absehbarer Zukunft für seinen Verein aufläuft. "Ich freue mich, wenn er einmal bei uns vorbeischaut. Die Nummer 1 ist ihm sicher", so Nowak.