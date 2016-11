Knieprobleme: Süle sagt für U21 ab

Süle steht der U21 nicht zur Verfügung

Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes muss in den Länderspielen gegen die Türkei in Berlin (10. November) und fünf Tage später in Tychy gegen Gastgeber Polen auf Niklas Süle verzichten.

Der Innenverteidiger von 1899 Hoffenheim steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Das twitterten die Hoffenheimer einen Tag nach dem 1:1 beim deutschen Rekordmeister Bayern München.