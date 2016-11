Gündoğan: Löw-Verlängerung "tolles Zeichen"

Gündoğan freut sich über die Verlängerung des Bundestrainers

Nationalspieler İlkay Gündoğan hat die vorzeitige Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw bis 2020 begrüßt.

"Es ist ein tolles Zeichen. Ich glaube, dass er extrem erfolgreiche Arbeit geleistet hat in den vergangenen Jahren und hoffe, dass noch viele erfolgreiche Jahre dazukommen", sagt Gündoğan im "kicker"-Interview (Montagausgabe): "Die Mannschaft erlebt gerade einen kleinen Umbruch. Es kommen neue Talente, es ist extrem spannend."

Weltmeister Deutschland trifft am Freitag (20:45 Uhr) in Serravalle in der WM-Qualifikation nach drei Siegen aus drei Spielen auf Gastgeber San Marino. Vier Täge später steht in Mailand (20:45 Uhr) der Länderspiel-Klassiker gegen Italien an.