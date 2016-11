Splitter: Drei Rote und ein Negativrekord

Dortmunds Aubameyang traf vier Mal gegen den HSV

Auch am zehnten Spieltag ging es wieder hoch her. Inbesondere der HSV hatte trotz eines Jubiläums insgesamt am Ende gar nichts zu feiern, ganz anders als Hertha BSC. Die Splitter zum Bundesliga-Wochenende:

TORE: In den Partien des 10. Spieltags fielen 31 Tore, was einem Schnitt von 3,44 Treffern pro Spiel entspricht. Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund war am Samstagnachmittag nicht zu stoppen und traf in Hamburg viermal. Drei Tore erzielte Berlins Salomon Kalou gegen Mönchengladbach, doppelt erfolgreich waren Mario Gomez (Wolfsburg), Nicolai Müller (Hamburg), Timo Werner (Leipzig) und Alessandro Schöpf (Schalke). Die Torjägerliste führt der Kölner Anthony Modeste nun gemeinsam mit Aubameyang (beide elf Treffer) an. Es folgt Robert Lewandowski von Bayern München mit sieben Toren.

ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 10. Spieltags strömten 406.896 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 45.210. Ausverkauft waren die Arenen in München (75.000 gegen Hoffenheim), Hamburg (57.000 gegen Dortmund), Ingolstadt (15.200 gegen Augsburg), in Frankfurt (51.500 gegen Köln) und Leipzig (42.558 gegen Mainz). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 3.779.998 (Schnitt: 41.999).

PLATZVERWEISE: Am 10. Spieltag wurden drei Spieler des Feldes verwiesen. Mönchengladbachs Christoph Kramer sah am Freitagabend in Berlin wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot, Tobias Levels (Ingolstadt) nach einer Tätlichkeit und Christian Günter (Freiburg) nach einer Notbremse sahen die Rote Karte. Es waren die Platzverweise Nummer 15, 16 und 17 der laufenden Saison (11 Rote Karten/6 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 40 Spieler des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

EIGENTORE: Am 10. Spieltag traf ein Spieler ins eigene Netz. Hoffenheims Steven Zuber erzielte in München den 1:1-Ausgleich. In der laufenden Saison wurden damit drei Eigentore erzielt. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

ELFMETER: In den sieben Partien des 10. Spieltages wurde einmal auf Strafstoß entschieden. In Freiburg trat Wolfsburgs Ricardo Rodriguez an und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nun 17:8. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen.

JUBILÄUM I: Mittelfeldspieler Daniel Baier vom FC Augsburg bestritt am Samstag beim 2:0 (0:0) in Ingolstadt sein 200. Bundesliga-Spiel. Der gebürtige Kölner debütierte im Oberhaus am 13. September 2003 für 1860 München beim 2:1 gegen den 1. FC Köln. Nachdem der frühere Junioren-Nationalspieler 17-mal im Trikot des VfL Wolfsburg in der Bundesliga aufgelaufen war, wechselte er Anfang 2010 zum FC Augsburg. Seit dem Aufstieg 2011 absolvierte Baier 172 Bundesliga-Partien für den FCA.

JUBILÄUM II: Augsburgs Torhüter Marwin Hitz stand am Samstag beim 2:0 (0:0) in Ingolstadt zum 100. Mal in einem Bundesliga-Spiel zwischen den Pfosten. Der Schweizer gab am 21. Februar 2010 beim 2:1 gegen Schalke 04 sein Bundesliga-Debüt für den VfL Wolfsburg. Seit der Saison 2013/2014 lief Hitz 78-mal für den FC Augsburg auf.

JUBILÄUM III: Johan Djourou lief am Samstag beim 2:5 (0:3) gegen Borussia Dortmund zum 86. Mal für den Hamburger SV auf. Insgesamt war es sein 100. Bundesligaspiel. Im Winter der Saison 2012/2013 wurde der Schweizer Nationalspieler vom FC Arsenal an Hannover 96 ausgeliehen. Bei den Niedersachsen feierte Djourou am 18. Januar 2013 beim 4:5 gegen Schalke 04 sein Bundesliga-Debüt.

TREFFSICHER: Beim 5:2-Erfolg in Hamburg erzielte der Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang als vierter Borusse vier oder mehr Tore in einem Spiel. Manfred Burgsmüller gelangen 1982 fünf Treffer, Michael Zorc (1988) und Timo Konietzka (1964) schnürten jeweils einen Viererpack. Vor Aubameyangs vier Toren in Hamburg gab es bereits 83 Vierer- oder Fünferpacks in der höchsten deutschen Spielklasse.

NEGATIVREKORD: Zehn Spiele ohne Sieg zu Beginn einer Saison sind ein Novum für den Hamburger SV. Zudem verlor der Bundesliga-Dino erstmals am Geburtstag von Uwe Seeler - die HSV-Legende wurde am Samstag 80 Jahre alt.

SERIEN: Die Hertha gewann alle ihre Heimspiele in dieser Saison. Gladbach holte nur einen Punkt aus den letzten fünf Runden und ist seit 464 Minuten ohne Torerfolg. Zudem trafen die Fohlen in neun ihrer letzten elf Freitagspiele nicht ins Netz. Von den letzten 16 Auswärtspartien gewann die Borussia nur eine. Nach dem 1:1 im direkten Duell bleiben 1899 Hoffenheim und Bayern München weiter ungeschlagen. Erstmals schaffte die TSG zehn ungeschlagene Spiele in Folge. Ebenfalls weiter ungeschlagen ist Aufsteiger RB Leipzig und ist, nach dem 3:1-Erfolg über Mainz, Bayern-Jäger Nummer Eins. Darmstadt ist mit null Punkten und 3:14 Toren das erfolgloseste Auswärtsteam der Liga. Ingolstadt ist saisonübergreifend seit 15 Ligapartien sieglos.