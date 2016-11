Benfica bleibt weiter ungeschlagen

Jota brachte Porto in Führung, doch am Ende glich Benfica aus

Im "Clássico" zwischen Porto und Benfica gab es am Ende keinen Sieger. Und das, obwohl die Gastgeber bis kurz vor dem Anpfiff führten. Das Team aus Lissabon bleibt nach dem 1:1 gegen den Tabellenzweiten damit weiterhin ungeschlagen.

Die Partie endete mit einem Paukenschlag. Über 90 Minuten waren die Gastgeber klar überlegen und fanden vor allem über den linken Flügel Zugang zum Kasten von Ederson, ließen aber besonders in der ersten Halbzeit eine Großzahl an Tormöglichkeiten liegen.

Nach dem Seitenwechsel war es soweit: In der 50. Minute setzte sich Diogo Jota an der linken Strafraumkante durch und vollstreckte aus spitzem Winkel zum überfälligen Führungstreffer.

In der Folge schalteten die Hausherren zwar einen Gang zurück, hatten die Begegnung aber eigentlich im Griff und die drei Punkte schon fest eingeplant. Doch in der Nachspielzeit verschuldete Héctor Herrera einen unnötigen Eckball, den Lisandro López zum völlig überraschenden Ausgleich in die Maschen köpfte.

Dadurch beträgt der Abstand zwischen beiden Mannschaften weiterhin fünf Punkte, Benfica bleibt in der heimischen Liga ungeschlagen.