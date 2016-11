Dárdai: "Irgendwann ist ein Team reif"

Dárdai ist ein großer Fan seines Teams

Pál Dárdai und seine Berliner spielen eine herausragende Saison und haben mit 20 Punkten nach zehn Spieltagen eine Top-Bilanz vorzuweisen. Klar, dass Herthas Coach sich begeistert vom eigenen Team zeigt.

"Wenn ich über Hertha rede, dann rede ich über eine große Familie. Das ist etwas sehr schönes, eine Familie ist ewig", sagte Dárdai in der TV-Sendung "Sky90". "Ich bin lange hier und habe die Stadt und die Menschen genossen. Ich bin immer bodenständig geblieben und versuche, immer wieder zu lernen", betonte der Ungar und fügte hinzu: "Hertha ist mein Verein, und ich bin auch ein Fan."

Mit der sportlichen Situation der Hertha ist er sehr zufrieden und zudem stolz auf die Entwicklung, die seine Mannschaft genommen hat. "Es ist wichtig, dass wir dran bleiben und hart zusammen arbeiten und dass das Management und die Mannschaft versuchen ihr Bestes zu geben."

Was das Saisonziel der Berliner und die Ambitionen auf einen internationalen Wettbewerb angeht, zeigte sich Dárdai verhalten optimistisch: "Wir waren in der letzten Saison noch nicht so weit. Wenn wir dieses Jahr etwas schaffen, dann können wir das auch annehmen. Irgendwann ist eine Mannschaft reif."

Eine besondere Rolle im Team der Hauptstädter spielt zudem Kapitän Vedad Ibišević, für den der 40-Jährige ein paar ganz besondere Worte übrig hatte. "Vedad hat diese Ausstrahlung, er ist ein Ausnahmespieler. Er ist ein Anführer, davon habe ich nicht so viele", zeigte sich der Hertha-Coach erfreut und schloss an: "Ich habe sehr gute Führungsspieler und einen sehr guten Mannschaftsrat."