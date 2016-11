Play-off-Aus: Gerrard zurück zu den Reds?

Mit Galaxy ausgeschieden: Steven Gerrard (r.)

Die englische Legende Steven Gerrard steht vor dem Rücktritt: Nach dem Play-off-Aus mit den Los Angeles Galaxy in der amerikanischen Major League Soccer wird der 36-Jährige wohl seine lange Karriere beenden. Der ehemalige Kapitän des FC Liverpool wird voraussichtlich zu den von Jürgen Klopp trainierten Reds zurückkehren, für die er 18 Jahre als Profi gespielt hat.

"Keiner sollte überrascht sein, wenn wir einen Platz für Stevie finden werden. Er ist beim FC Liverpool immer willkommen", sagte Klopp bereits. Es soll bereits Gespräche gegeben haben. Gerrard könnte künftig dem Stab von Klopp angehören.

Die Galaxy mit dem früheren Bundesliga-Profi Landon Donovan scheiterten in den Play-offs an den Colorado Rapids. Nach einem 1:0 im Hinspiel verlor Los Angeles das Rückspiel mit 1:3 im Elfmeterschießen. Gerrard, der in der 76. Minute eingewechselt worden war, verwandelte den ersten Elfmeter für die Galaxy. Doch Giovani dos Santos, Ashley Cole und Jeff Larentowicz versagten die Nerven.

Drogba zieht ins Conference-Finale ein

Unterdessen zog Didier Drogba mit Montreal Impact ins Conference-Finale der MLS ein. Der Stürmer der Elfenbeinküste führte Montreal zu einem 2:1 gegen die favorisierten New York Red Bulls (Hinspiel 1:0).

Nächster Gegner von Impact ist der Toronto FC, der den New York City FC blamierte. 5:0 gewann Toronto das Rückspiel gegen New York mit den Stars Andrea Pirlo, Frank Lampard und David Villa. Schon das Hinspiel hatte Toronto 2:0 gewonnen.

Das zweite Conference-Finale bestreiten die Seattle Sounders und Colorado. Das MLS-Endspiel wird am 12. Dezember ausgetragen.