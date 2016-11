Gündoğan: "Etwas anderes als in Dortmund"

İlkay Gündoğan ist begeistert von Manchester City

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City schien für İlkay Gündoğan erstmal alles beim Alten zu bleiben: Der Nationalspieler haderte einmal mehr mit dem Verletzungspech und musste zuschauen. Inzwischen steht der 26-Jährige allerdings wieder auf dem Rasen, überzeugt mit tollen Leistungen und entdeckt ganz nebenher ungeahnte Torjägerqualitäten.

Der Senkrechtstart nach seiner Rückkehr überrascht nicht zuletzt Gündoğan selbst. "Irgendwie funktionierte alles erstaunlich schnell und reibungslos, das war fast schon ein bisschen unheimlich", erklärte der Mittelfeldspieler im Interview mit dem "kicker". Körperlich habe er nochmal einen "Schritt nach vorne gemacht", was für den gebürtigen Gelsenkirchener auch in seinem Wechsel begründet liegt. Dieser habe nochmal neue Reize gesetzt und sei "ein großes Glück" gewesen.

Ein Grund für besagten Vereinswechsel war dabei auch die Personalie Pep Guardiola, der im Sommer das Ruder in Manchester übernommen hat. Der Katalane sei immer darum bemüht, dass Gündoğan das "perfekte Spiel" mache und beeindrucke damit, stets neue Lösungen zu finden, wenn es einmal nicht läuft. Eine Eigenschaft, die Gündoğan bereits während seiner Zeit beim BVB bewunderte und die ihn nun extrem weiter bringt. Pep sei einfach "der personifizierte Erfolg", stellte der Spielmacher klar.

"Nichtmal mit Bayern zu vergleichen"

Allerdings sorgt nicht nur sein neuer Coach für Begeisterungsstürme bei Gündoğan, das ganze Umfeld an Etihad Stadium sei "extrem beeindruckend", steh eine Stufe über Borussia Dortmund und sei nichtmal mit Bayern zu vergleichen, erklärte der Mann aus der Jugend des VfL Bochum. "Man merkt, dass man hier bei einem Weltverein angekommen ist, der Großes vorhat und Großes entwickeln möchte in den nächsten Jahren. Entsprechend groß ist auch der Druck und die Verantwortung für den einzelnen Spieler. Das ist schon etwas anderes als in Dortmund."

Auch zu seinem plötzlich entdeckten Torriecher äußerte sich Gündoğan, der in zehn Pflichtspielen für City bereits fünf Tore erzielen konnte und damit beinahe schon seine sechs Treffer aus 73 Partien für die Borussen erreicht hat. Die gesteigerte Ausbeute habe vor allem mit seiner "neuen Rolle" zu tun. "Ich weiß, dass ich mit Fernandinho einen defensiven Sechser hinter mir habe, der da ist und mich immer absichert. Deshalb spiele ich offensiver [...] und komme öfter in Strafraumnähe", erklärte der DFB-Kicker. Beim BVB hätte es hingegen so viele offensive Akteure gegeben, dass Gündoğan eher als "Absicherung" gefragt war.

Interessant darf man sein, ob Joachim Löw ebenfalls auf einen offensiveren Gündoğan setzen wird. Der City-Akteur hält es auf jeden Fall für möglich, dass er mit Toni Kroos, Mesut Özil und Sami Khedira gleichzeitig auf dem Platz stehe: "Das ist möglich, das würde uns extrem variabel machen." Am Freitag werden wir mehr wissen, wenn Löw seine Elf gegen San Marino auf den Rasen schickt.