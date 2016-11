Onisiwo ersetzt Junuzović im ÖFB-Team

Zlatko Junuzović musste dem ÖFB-Team absagen

Österreichs muss im Schlüsselspiel der WM-Qualifikation gegen Irland am Samstag (ab 18:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Wien auf Zlatko Junuzović verzichten. An Stelle des verletzten Offensivspielers vom SV Werder Bremen wurde Jung-Papa Karim Onisiwo vom 1. FSV Mainz 05 nachnominiert. Dies gab der ÖFB am frühen Montagvormittag bekannt.

Junuzović, der wegen einer Schleimbeutelentzündung im Knie auch für das Länderspiel gegen die Slowakei am 15. November (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) absagen musste, ist der zweite Ausfall nach Sebastian Prödl. Für den ebenfalls verletzten Watford-Verteidiger war bereits zuvor Michael Madl von Fulham neu in den Kader aufgerückt.

Das ÖFB-Team braucht am Samstag im bereits ausverkauften Heimspiel im Ernst Happel-Stadion gegen die Iren dringend drei Punkte, um in der WM-Qualifikation auf Kurs zu bleiben.

Mehr dazu:

>> Prödl fällt aus - Madl kommt

>> ÖFB muss endlich zurück in Realität

>> Ergebnisse und Tabelle in Österreichs WM-Qualifikationsgruppe

red