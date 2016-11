Schalkes Meyer: "Ich spiele wie Raúl"

Meyer vergleicht sich mit Raúl

Max Meyer ist aufgrund der vielen Ausfälle in der Schalker Offensive in eine ganz neue Rolle gerutscht. Doch der Nationalspieler glänzt auf der offensiveren Position und vergleicht sich mit einer Real-Legende, die auch zwei Jahre bei den Königsblauen aktiv war.

"Ich bin kein Strafraumspieler. Ich spiele um den Stürmer herum, quasi wie Raúl", beschrieb Meyer seinen Stil gegenüber "fussball.news". "Dazu kommt mir entgegen, dass ich drei spielstarke Spieler noch hinter mir habe." Noch vor einigen Wochen agierte der 21-Jährige selbst in diesen Sphären.

Dass er nun selbst noch offensiver ran darf, gefällt dem etatmäßigen Mittelfeldspieler gut. "Ich bin dadurch weniger in der Defensive und habe dafür mehr Kraft für die Offensive. Dadurch kann ich mehr Sprints absolvieren", gab Meyer zu.

Anders als auf seiner Spielmacherposition bekommt er es mehr in direkten Duellen mit den Abwehrspielern zu tun. "Ich laufe die Innenverteidiger jetzt mit an. Dadurch bin ich in mehr Zweikämpfe verwickelt", berichtete der 1,73m-große Schalker. Ob Meyer allerdings nach der Rückkehr von Franco Di Santo und Klaas-Jan Huntelaar (oder später Breel Embolo) weiter so offensiv agieren darf, ist noch offen.

Bislang sieht Knappen-Coach Markus Weinzierl das Ganze nur als Experiment - allerdings eines das zuletzt perfekt funktionierte. Gegen Bremen legte Meyer den ersten Treffer der Königsblauen indirekt durch einen mächtigen Lattenknaller auf. Alessandro Schöpf musste nur noch einnicken.