25.000 Tore? Typisch Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović hat das 25.000. Tor der Premier League geschossen

Mit dem rechten Schlappen erzielte am Sonntag kein Geringerer als United-Stürmer Zlatan Ibrahimović das 25.000. Tor der Premier-League-Geschichte. Eine Ehre, die der Schwede auf seine typische Art kommentierte.

"Ich dachte, ich hätte meinen 25.000. Treffer erzielt", entgegnete der exzentrische Topstar auf die Frage eines Reporters, der nachhakte, ob sich Ibra dieses Meilensteins bewusst sei.

Ganz so treffsicher ist dann aber auch ein Zlatan Ibrahimović nicht. Doch auch der 35-Jährige feierte gegen Swansea ein Jubiläum: Der Mann aus Malmö schoss sein 400. Tor auf Vereinsebene. Im Dress von Paris Saint-Germain standen zuletzt beeindruckende 156 Buden in 180 Spielen zu Buche, in Italiens Serie A traf Ibra für Milan, Inter und Juve insgesamt 148, in Spanien für Barcelona 22 Mal. Hinzu kommen Tore für Ajax in den Niederlanden und Malmö FF in Schweden.

See the full-time scenes at the Liberty Stadium... #MUFC https://t.co/CdlKRxVfOp — Manchester United (@ManUtd) 6. November 2016

Seit seinem Wechsel nach England knipste Ibra achtmal im Dress der Red Devils. "In 15 Jahren auf Top-Niveau habe ich viele Tore geschossen und ich werde damit weitermachen. Ich weiß, dass es funktionieren wird. Solange man sich seine Chancen erarbeitet, sich in Position bringt, werden die Tore fallen. Darüber mache ich mir keine Sorgen", erklärte Ibrahimović gegenüber "MUTV". "Es ist kein Geheimnis, das ich Tore erzielen will".

Sein persönlicher Rekord ließ den Nord-Europäer hingegen recht kalt. Es sei eine nette Ausbeute, aber nichts, worüber er sich Gedanken mache. "Ich habe mehr Tore als einige Akteure Spiele", fügte Zlatan dann jedoch vielsagend an.